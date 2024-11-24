«Утрехт» установил рекорд Эредивизии

В чемпионате Нидерландов проходят матчи тринадцатого тура, один из лидеров лиги, «Утрехт», сыграл в Неймегене с местным НЕКом и вновь добился победы - на сей раз со счётом 2:1, то есть с минимальным преимуществом. Как оказалось, это уже пятнадцатая победа «Утрехта» в 2024 году в рамках чемпионата Нидерландов, одержанная с преимуществом во всего лишь один мяч.
Столь большое побед количество побед с минимальным преимуществом за календарный годстало новым рекордом чемпионата Нидерландов. «Утрехт» занимает вторую строчку в турнирной таблице, в следующем туре клубу предстоит сыграть с лидером - ПСВ.
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