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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ забил 5 голов в ворота аутсайдера

24 Ноября 2024 • 01:03 Комментировать
ПСВ
5:0
Гронинген

Лишь раз оступившийся по ходу чемпионата Нидерландов ПСВ продолжает обыгрывать соперников. В субботу досталось аутсайдерам из «Гронингена».

Уже на 14-й минуте Оливье Боскальи забил победный гол в затяжной атаке, поразив пустой угол ворот - 1:0. Рикардо Пепи эффектно перебросил голкипера на 37-й минуте. Сразу после перерыва Исмаэль Сайбари сделал счет разгромным, но арбитр отменил гол, вне игры. Вскоре уже Гус Тиль забил по правилам. В оставшееся время Пепи отметился голевыми ударами ногой и головой - 5:0.

ПСВ оторвался от ближайших конкурентов на восемь очков, соперник же делит четвертое место с конца.

Протокол игры  
ПСВ5:0Гронинген
(1:0) Боскальи Оливье14'  
(2:0) Пепи Рикардо37'  
(3:0) Тиль Гус52'  
(4:0) Пепи Рикардо64'  
(5:0) Пепи Рикардо78'  
Бенитес ВальтерКарсдорп Рик 75' (Ледесма Ричард ( 75') Фламинго РайанБоскальи ОливьеДамс МаттеоСайбари Исмаэль 62' (Тильман Малик ( 62') Жуниор Мауро 75' (Лэнд Тайго ( 75') Тиль ГусБакайоко Жоан 76' (Дриауех Каухайб ( 76') Пепи РикардоПеришич Иван 82' (Лосано Ирвинг ( 82')
Запасные: Дроммел ЙоэлШикс НикJesper UnekenОбиспо АрмандоОппегорд Фредрик
Вассен ЭтьеннБакуна Леандро 85' (Maxim Mariani ( 85') Ренте МаркоБлокзайл ТийменWouter PrinsМендес Руи 60' (Схредерс Йорг ( 60') Ресинк СтейеХове ЙоханВаленте Лусиано 85' (Виллюмссон Бриньольфур Дарри ( 85') Постема Романо 68' (Пелюпесси Йоей ( 68') Ван Берген Том 46' (Остинг Тейс ( 46')
Запасные: Юрьюс ХиддеЭмеран НоаFinn StamВан дер Верфф ЯсперSven BoulandБарон Дирк
23 ноября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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Евро-Футбол.Ру,
Гронинген ПСВ

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Актуальный прогноз и ставка на матч ПСВ — Гроннинген чемпионата Нидерландов — 23 ноября 2024
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