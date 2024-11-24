ПСВ забил 5 голов в ворота аутсайдера

Лишь раз оступившийся по ходу чемпионата Нидерландов ПСВ продолжает обыгрывать соперников. В субботу досталось аутсайдерам из «Гронингена».

Уже на 14-й минуте Оливье Боскальи забил победный гол в затяжной атаке, поразив пустой угол ворот - 1:0. Рикардо Пепи эффектно перебросил голкипера на 37-й минуте. Сразу после перерыва Исмаэль Сайбари сделал счет разгромным, но арбитр отменил гол, вне игры. Вскоре уже Гус Тиль забил по правилам. В оставшееся время Пепи отметился голевыми ударами ногой и головой - 5:0.

ПСВ оторвался от ближайших конкурентов на восемь очков, соперник же делит четвертое место с конца.