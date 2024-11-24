ПСВ забил 5 голов в ворота аутсайдера

Лишь раз оступившийся по ходу чемпионата Нидерландов ПСВ продолжает обыгрывать соперников. В субботу досталось аутсайдерам из «Гронингена».
Уже на 14-й минуте Оливье Боскальи забил победный гол в затяжной атаке, поразив пустой угол ворот - 1:0. Рикардо Пепи эффектно перебросил голкипера на 37-й минуте. Сразу после перерыва Исмаэль Сайбари сделал счет разгромным, но арбитр отменил гол, вне игры. Вскоре уже Гус Тиль забил по правилам. В оставшееся время Пепи отметился голевыми ударами ногой и головой - 5:0.
ПСВ оторвался от ближайших конкурентов на восемь очков, соперник же делит четвертое место с конца.
Протокол игры
|(1:0) Боскальи Оливье14'
|(2:0) Пепи Рикардо37'
|(3:0) Тиль Гус52'
|(4:0) Пепи Рикардо64'
|(5:0) Пепи Рикардо78'
Бенитес Вальтер•Карсдорп Рик75' (Ледесма Ричард (75') •Фламинго Райан•Боскальи Оливье•Дамс Маттео•Сайбари Исмаэль62' (Тильман Малик (62') •Жуниор Мауро75' (Лэнд Тайго (75') •Тиль Гус•Бакайоко Жоан76' (Дриауех Каухайб (76') •Пепи Рикардо•Перишич Иван82' (Лосано Ирвинг (82')
Вассен Этьенн•Бакуна Леандро85' (Maxim Mariani (85') •Ренте Марко•Блокзайл Тиймен•Wouter Prins•Мендес Руи60' (Схредерс Йорг (60') •Ресинк Стейе•Хове Йохан•Валенте Лусиано85' (Виллюмссон Бриньольфур Дарри (85') •Постема Романо68' (Пелюпесси Йоей (68') •Ван Берген Том46' (Остинг Тейс (46')
23 ноября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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