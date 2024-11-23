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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» спокойно разгромил «Херенвен»

23 Ноября 2024 • 22:44 Комментировать
Фейеноорд
3:0
Херенвен
окончен

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» постоянно атаковал в матче с «Херенвеном», который приехал, судя по всему, просто отбывать номер.

На 24-й минуте Хулиан Карранса взломал оборону гостей - 1:0. Вскоре он мог оформлять дубль, но выручил голкипер, а в Анис Хадж Мусса был первым на добивании - 2:0. Ближе к концу игры счет стал разгромным после выстрела Игора Пайшао. Полузащитник едва не отличился снова, но следующий удар получился минимально неточным.

«Фейеноорд» делит второе место с «Утрехтом», соперник - 13-й.

Протокол игры  
Фейеноорд3:0Херенвен
(1:0) Карранса Хулиан24'  
(2:0) Хадж-Мусса Анис34'  
(3:0) Пайшао Игор78'  
Велленройтер ТимонДживайро Рид 60' (Стенгс Келвин ( 60') Белен Томас 75' (Траунер Гернот ( 75') Ганцко ДавидСмал ГийсЗерруки РамизИн-Бом Хван 67' (Зекиель Дживай ( 67') Хадж-Мусса АнисМиламбо Антони 60' (Ниукоп Барт ( 60') Пайшао ИгорКарранса Хулиан 67' (Редмонд Зепикено ( 67')
Запасные: Ка ИсмаилПетков АлексИванушец ЛукаГонсалес ФакундоНадже Крис-Кевин
Нопперт АндрисКерстен Сэм  57'Nikolai Soeyset HoplandБохневич ПавелБрауде Оливер  47'Конде Амара 46' (Джаханбахш Алиреза ( 46') Ван Эе ЭспенТренсков ЯкобБрауэрс ЛюкLevi SmansНиколаеску Йон 46' (Ilias Sebaoui ( 46')
Запасные: Dimitris RallisКарлсбакк ДаниэльDanilo Al-SaedОльссон СимонВан дер Харт МиккиMateja MilovanovicБеккема ЯнХалл ДензелНуннели Че
23 ноября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Херенвен

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