«Фейеноорд» спокойно разгромил «Херенвен»

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» постоянно атаковал в матче с «Херенвеном», который приехал, судя по всему, просто отбывать номер.

На 24-й минуте Хулиан Карранса взломал оборону гостей - 1:0. Вскоре он мог оформлять дубль, но выручил голкипер, а в Анис Хадж Мусса был первым на добивании - 2:0. Ближе к концу игры счет стал разгромным после выстрела Игора Пайшао. Полузащитник едва не отличился снова, но следующий удар получился минимально неточным.

«Фейеноорд» делит второе место с «Утрехтом», соперник - 13-й.