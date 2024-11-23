«Фейеноорд» спокойно разгромил «Херенвен»

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» постоянно атаковал в матче с «Херенвеном», который приехал, судя по всему, просто отбывать номер.
На 24-й минуте Хулиан Карранса взломал оборону гостей - 1:0. Вскоре он мог оформлять дубль, но выручил голкипер, а в Анис Хадж Мусса был первым на добивании - 2:0. Ближе к концу игры счет стал разгромным после выстрела Игора Пайшао. Полузащитник едва не отличился снова, но следующий удар получился минимально неточным.
«Фейеноорд» делит второе место с «Утрехтом», соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Карранса Хулиан24'
|(2:0) Хадж-Мусса Анис34'
|(3:0) Пайшао Игор78'
Велленройтер Тимон•Дживайро Рид60' (Стенгс Келвин (60') •Белен Томас75' (Траунер Гернот (75') •Ганцко Давид•Смал Гийс•Зерруки Рамиз•Ин-Бом Хван67' (Зекиель Дживай (67') •Хадж-Мусса Анис•Миламбо Антони60' (Ниукоп Барт (60') •Пайшао Игор•Карранса Хулиан67' (Редмонд Зепикено (67')
Нопперт Андрис•Керстен Сэм• 57'Nikolai Soeyset Hopland•Бохневич Павел•Брауде Оливер• 47'Конде Амара46' (Джаханбахш Алиреза (46') •Ван Эе Эспен•Тренсков Якоб•Брауэрс Люк•Levi Smans•Николаеску Йон46' (Ilias Sebaoui (46')
23 ноября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
Бан пользователя