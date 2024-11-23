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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Бабель объявил о завершении карьеры

23 Ноября 2024 • 03:29 Комментировать

Бывший футболист «Ливерпуля», а также амстердамского «Аякса» и турецкого «Бешикташа», Райан Бабель, официально объявил об окончании карьеры. Свой последний сезон он отыграл еще в 2022/2023, тогда он защищал цвета «Эюпспора», но решиние повесить бутсы на гвоздь Бабель принял только сейчас. В 2010 году он сыграл в финале чемпионата мира со сборной Нидерландов.

- Футбол был для меня больше, чем профессией. Это моя жизнь. Дисциплина, самопожертвования, успехи, а также боль - всё это сыграло свою роль в моём формировании как личности. Я очень благодарен футболу за этот невероятный опыт, - написал Бабель.


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Райан Бабель
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