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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Самый дорогостоящий вратарь с истекающим контрактом играет в Нидерландах

21 Ноября 2024 • 22:00 Комментировать

Портал Transfermarkt поделился интересным рейтингом, назвав самых дорогих голкиперов в мире, у которых летом 2025 года завершится контракт.

Первое место – у 31-летнего вратаря ПСВ Вальтера Бенитеса. Его стоимость портал оценивает в 13 млн евро. На втором месте – Алекс Мерет из «Наполи», 12 млн. Третье место – у Альваро Вальеса. Голкипер «Лас-Пальмаса» оценивается в 7,5 млн.

Прошедшим летом ходили слухи о том, что Бенитеса в своих рядах желает видеть мадридский «Атлетико», однако до сделки дело так и не дошло. В текущем сезоне у Вальтера в активе 16 пропущенных голов в 16 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Вальтер Бенитес Алекс Мерет Альваро Вальес ещё теги
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