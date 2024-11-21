Самый дорогостоящий вратарь с истекающим контрактом играет в Нидерландах

Портал Transfermarkt поделился интересным рейтингом, назвав самых дорогих голкиперов в мире, у которых летом 2025 года завершится контракт.

Первое место – у 31-летнего вратаря ПСВ Вальтера Бенитеса. Его стоимость портал оценивает в 13 млн евро. На втором месте – Алекс Мерет из «Наполи», 12 млн. Третье место – у Альваро Вальеса. Голкипер «Лас-Пальмаса» оценивается в 7,5 млн.

Прошедшим летом ходили слухи о том, что Бенитеса в своих рядах желает видеть мадридский «Атлетико», однако до сделки дело так и не дошло. В текущем сезоне у Вальтера в активе 16 пропущенных голов в 16 матчах во всех турнирах.