​«Аякс» официально вернулся к старой версии логотипа - спустя 34 года

Ещё одна новость из стана «Аякса» после последних успехов клуба - спустя 34 года руководство решило вернуться к классической версии логотипа. Это связано с приближающимся 125-летием клуба, основанного в 1900 году, 18 марта.

За всю свою историю «Аякс» четырежды становился лучшим клубом Европы - это было последовательно в 1971-м, 1972-м и 1973-м годах, в эпоху Йохана Кройфа, а затем в 1995-м, когда командой руководил ван Галь.

За год до того, как ван Галь в 1991-м стал главным тренером клуба, «Аякс» и сменил логотип со своего классического на нынешний. И теперь вернется к истокам.