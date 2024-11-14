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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Реал» нашёл нового защитника - известно имя

14 Ноября 2024 • 10:44 Комментировать

Защитник нидерландского ПСВ Оливье Боскальи может трудоустроиться в чемпионате Испании, об этом рапортуют журналисты Cadena Ser.

Согласно данным источника, в подписании футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб обратится к кандидатуре Боскальи, если не сможет договориться с немецким защитником Джонатаном Та.

Трудовое соглашение 26-летнего футболиста с нидерландским клубом рассчитано до завершения текущего сезона.

 В нынешнем розыгрыше Эредивизии Боскальи провел 12 поединков за ПСВ, в которых отметился тремя результативными передачами.

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