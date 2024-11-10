«Твенте» помешал «Аяксу» победить в восьмой раз подряд

После победы над лидирующим ПСВ «Аякс» пытался продлить успешную серию в гостях у «Твенте». Встреча получилась напряженной и без явного фаворита.
На 42-й минуте после ошибки Юри Баса в обороне метко издали пробил Михел Влап - 1:0. После перерыва Дэви Классен из пределов штрафной отыграл этот мяч. А вскоре команды забили еще по разу - Влап оформил дубль, и сразу Кеннет Тейлор вывел практически на пустые ворота Бертрана Траоре - 2:2.
«Твенте» в любом случае остается пятым, соперник - третий, прервав серию из семи побед.
Протокол игры
|(1:0) Влап Михел42'
|59'Классен Дэви (1:1)
|(2:1) Влап Михел65'
|67'Траоре Бертран (2:2)
Уннерсталл Ларс•Ван Рой Барт•Меес Хилгерс84' (Лагербильке Густав (84') •Макс Брюнс•Салах-Эддин Анасс84' (Кьёлё Матиас (84') •Бесселинк Гийс• 55'Эйтинг Карел61' (Стейн Сем (61') •Даан Ротс•Регер Юри84' (Кюйперс Бас (84') •Влап Михел•Ламмерс Сэм61' (Ван Волфсвинкель Рикки (61')
Пасвер Ремко•Ренсх Девайн•Шутало Йосип•Бас Юри•Хато Йоррель• 72'Классен Дэви62' (Фитц-Джим Киян (62') •Хендерсон Джордан90' (Ван ден Бомен Бранко (90') •Тейлор Кеннет70' (Бергёйс Стивен (70') •Акпом Чуба•Вегхорст Ваут70' (Бробби Брайан (70') •Годс Мика46' (Траоре Бертран (46')
10 ноября. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).
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