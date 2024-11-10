«Твенте» помешал «Аяксу» победить в восьмой раз подряд

После победы над лидирующим ПСВ «Аякс» пытался продлить успешную серию в гостях у «Твенте». Встреча получилась напряженной и без явного фаворита.

На 42-й минуте после ошибки Юри Баса в обороне метко издали пробил Михел Влап - 1:0. После перерыва Дэви Классен из пределов штрафной отыграл этот мяч. А вскоре команды забили еще по разу - Влап оформил дубль, и сразу Кеннет Тейлор вывел практически на пустые ворота Бертрана Траоре - 2:2.

«Твенте» в любом случае остается пятым, соперник - третий, прервав серию из семи побед.