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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» разгромил аутсайдера

10 Ноября 2024 • 16:18 Комментировать
Алмере Сити
1:4
Фейеноорд

В 12-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у «Алмере Сити».

Уже на третьей минуте Хван Ин-Бом ударом головой открыл счет, но соперник быстро сравнял после попытки Корнелиуса Хансена. Тут же Рамиз Зерруки головой в упор забил победный гол.  Лишь через час был забит очередной мяч - Томас Белен удачно сыграл на добивании - 1:3. Анис Хадж Мусса стал автором четвертого гола - 1:4.

«Фейеноорд» догнал «Аякс» на третьем месте, противник - предпоследний.

Протокол игры  
Алмере Сити1:4Фейеноорд
  3'Ин-Бом Хван (0:1)
(1:1) Хансен Корнелиус8'  
  11'Зерруки Рамиз (1:2)
  70'Белен Томас (1:3)
  78'Хадж-Мусса Анис (1:4)
Баккер НординЯкобс ЙоейВисус Рикардо  20' 56' (Маменги Кристофер ( 56') Лоуренс Джеймс 56' (Данкерлёй Дамил ( 56') Акуджоби ХамдиЗагаритис ВасилиосХайе Том 81' (Налич Ади ( 81'  88') Ван Де Камп Йокем РитмистерТахири АнасХансен Корнелиус 65' (Провиденс Рубен ( 65') Кадиле Джуниор 81' (Маттуар Фез ( 81')
Запасные: Бомон ГусВан Дер Вилт ДжоэлAmoah Foah-SamРесевёр ТимДелорье-Шобе ЛоганJonas Wendlinger
Велленройтер ТимонДживайро РидТраунер Гернот 61' (Надже Крис-Кевин ( 61') Ганцко ДавидСмал Гийс 83' (Гонсалес Факундо ( 83') Ин-Бом Хван 61' (Зекиель Дживай ( 61') Зерруки РамизХадж-Мусса АнисТимбер Квинтен 61' (Белен Томас ( 61') Пайшао ИгорРедмонд Зепикено 68' (Иванушец Лука ( 68')
Запасные: Бергер МаннуМитчелл ХейландПетков АлексНиукоп БартБуэно УгоСлити Аймен
10 ноября. Стадион "Yanmar Stadion".
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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Алмере Сити

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