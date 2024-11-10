«Фейеноорд» разгромил аутсайдера

В 12-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у «Алмере Сити».

Уже на третьей минуте Хван Ин-Бом ударом головой открыл счет, но соперник быстро сравнял после попытки Корнелиуса Хансена. Тут же Рамиз Зерруки головой в упор забил победный гол. Лишь через час был забит очередной мяч - Томас Белен удачно сыграл на добивании - 1:3. Анис Хадж Мусса стал автором четвертого гола - 1:4.

«Фейеноорд» догнал «Аякс» на третьем месте, противник - предпоследний.