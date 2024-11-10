«Фейеноорд» разгромил аутсайдера

В 12-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у «Алмере Сити».
Уже на третьей минуте Хван Ин-Бом ударом головой открыл счет, но соперник быстро сравнял после попытки Корнелиуса Хансена. Тут же Рамиз Зерруки головой в упор забил победный гол. Лишь через час был забит очередной мяч - Томас Белен удачно сыграл на добивании - 1:3. Анис Хадж Мусса стал автором четвертого гола - 1:4.
«Фейеноорд» догнал «Аякс» на третьем месте, противник - предпоследний.
Протокол игры
|3'Ин-Бом Хван (0:1)
|(1:1) Хансен Корнелиус8'
|11'Зерруки Рамиз (1:2)
|70'Белен Томас (1:3)
|78'Хадж-Мусса Анис (1:4)
Баккер Нордин•Якобс Йоей•Висус Рикардо 20'56' (Маменги Кристофер (56') •Лоуренс Джеймс56' (Данкерлёй Дамил (56') •Акуджоби Хамди•Загаритис Василиос•Хайе Том81' (Налич Ади (81') • 88'Ван Де Камп Йокем Ритмистер•Тахири Анас•Хансен Корнелиус65' (Провиденс Рубен (65') •Кадиле Джуниор81' (Маттуар Фез (81')
Велленройтер Тимон•Дживайро Рид•Траунер Гернот61' (Надже Крис-Кевин (61') •Ганцко Давид•Смал Гийс83' (Гонсалес Факундо (83') •Ин-Бом Хван61' (Зекиель Дживай (61') •Зерруки Рамиз•Хадж-Мусса Анис•Тимбер Квинтен61' (Белен Томас (61') •Пайшао Игор•Редмонд Зепикено68' (Иванушец Лука (68')
10 ноября. Стадион "Yanmar Stadion".
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