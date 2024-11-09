ПСВ устроил разгром «НАК Бреды»

После поражения от «Аякса» в прошлом туре Эредивизие ПСВ смял оборону «Жироны» (4:0), а в субботу разгромил «НАК Бреду».

Уже в середине первого тайма безусловный лидер сезона в Нидерландах имел запас в два гола после выстрелом Рикардо Пепи и Исмаэля Сайбари. На экваторе второй половины отличился Жоан Бакайоко.

ПСВ увеличил отрыв от второго места до пяти очков, соперник - девятый.