ПСВ устроил разгром «НАК Бреды»

После поражения от «Аякса» в прошлом туре Эредивизие ПСВ смял оборону «Жироны» (4:0), а в субботу разгромил «НАК Бреду».
Уже в середине первого тайма безусловный лидер сезона в Нидерландах имел запас в два гола после выстрелом Рикардо Пепи и Исмаэля Сайбари. На экваторе второй половины отличился Жоан Бакайоко.
ПСВ увеличил отрыв от второго места до пяти очков, соперник - девятый.
Протокол игры
|21'Пепи Рикардо (0:1)
|33'Сайбари Исмаэль (0:2)
|65'Бакайоко Жоан (0:3)
Белица Даниэль•Люкассен Бойд• 5'Олдруп-Йенсен Фредрик81' (Фернандеш Сана (81') •Конголо Теренс•Кемпер Бой• 32'Балар Максимильен•Леманс Клинт63' (Яношек Доминик (63') •Берг Ян•Паула Рауль62' (Костож Кацпер (62') •Гарбетт Мэттью62' (Lars Mol (62') •Сейер Лео81' (Старинг Каспер (81')
Бенитес Вальтер•Карсдорп Рик83' (Бабади Исаак (83') •Фламинго Райан•Боскальи Оливье•Дамс Маттео•Сайбари Исмаэль•Жуниор Мауро•Тильман Малик83' (Ледесма Ричард (83') •Бакайоко Жоан 35'71' (Де Йонг Люк (71') •Пепи Рикардо 34'71' (Перишич Иван (71') •Ланг Ноа71' (Дриауех Каухайб (71')
Запасные: Дроммел Йоэл•Шикс Ник•Оппегорд Фредрик•Тиль Гус
09 ноября. Стадион "Рат Верлег" (Бреда).
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