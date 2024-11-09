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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ устроил разгром «НАК Бреды»

09 Ноября 2024 • 23:58 Комментировать
НАК Бреда
0:3
ПСВ
окончен

После поражения от «Аякса» в прошлом туре Эредивизие ПСВ смял оборону «Жироны» (4:0), а в субботу разгромил «НАК Бреду».

Уже в середине первого тайма безусловный лидер сезона в Нидерландах имел запас в два гола после выстрелом Рикардо Пепи и Исмаэля Сайбари. На экваторе второй половины отличился Жоан Бакайоко.

ПСВ увеличил отрыв от второго места до пяти очков, соперник - девятый.

Протокол игры  
НАК Бреда0:3ПСВ
  21'Пепи Рикардо (0:1)
  33'Сайбари Исмаэль (0:2)
  65'Бакайоко Жоан (0:3)
Белица ДаниэльЛюкассен Бойд  5'Олдруп-Йенсен Фредрик 81' (Фернандеш Сана ( 81') Конголо ТеренсКемпер Бой  32'Балар МаксимильенЛеманс Клинт 63' (Яношек Доминик ( 63') Берг ЯнПаула Рауль 62' (Костож Кацпер ( 62') Гарбетт Мэттью 62' (Lars Mol ( 62') Сейер Лео 81' (Старинг Каспер ( 81')
Запасные: Махмутович ЭнесТроос ТейнAdam KaiedОмарссон ЭлиасКортсмит РойРойо МанелКёйперс Рой
Бенитес ВальтерКарсдорп Рик 83' (Бабади Исаак ( 83') Фламинго РайанБоскальи ОливьеДамс МаттеоСайбари ИсмаэльЖуниор МауроТильман Малик 83' (Ледесма Ричард ( 83') Бакайоко Жоан  35' 71' (Де Йонг Люк ( 71') Пепи Рикардо  34' 71' (Перишич Иван ( 71') Ланг Ноа 71' (Дриауех Каухайб ( 71')
Запасные: Дроммел ЙоэлШикс НикОппегорд ФредрикТиль Гус
09 ноября. Стадион "Рат Верлег" (Бреда).
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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ НАК Бреда

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08 Ноября
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Бесплатный прогноз и ставка на НАК Бреда — ПСВ чемпионата Нидерландов — 9 ноября 2024
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