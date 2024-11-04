​Болельщики «Аякса» восторгаются Фариоли

Очень хорошо сложилось закончившаяся неделя для амстердамского «Аякса» - сперва в отложенном матче клуб переиграл «Фейеноорд» со счётом 2:0, а через пару дней расправился с ПСВ - 3:2. Это всё - результат работы нового тренера амстердамского клуба итальянского специалиста Франческо Фариоли. Его деятельностью очень довольны поклонники клуба, которые в последние годы пребывали в полном отчаянии.

- Я устал от предрассудков касательно итальянских тренеров. Фариоли заткнул рот всем критикам, - написал один из фанатов.

Ему вторит товарищ:

- Скорость, с которой Фариоли оживил «Аякс», невероятна. Команда превращается в машину. Тренер с ясным видением делает разницу. Но, к сожалению, боюсь, что вскоре Фариоли захотят другие, более богатые клубы.