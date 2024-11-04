Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Наставник «Аякса»: «Фантастическая неделя»

04 Ноября 2024 • 02:43 Комментировать

Очень хорошо сложилось закончившаяся неделя для амстердамского «Аякса» - сперва в отложенном матче клуб переиграл «Фейеноорд» со счётом 2:0, а через пару дней расправился с ПСВ - 3:2. Это всё - результат работы нового тренера амстердамского клуба итальянского специалиста Франческо Фариоли. После игры с ПСВ его спросили что он думает по этому поводу: 

- Невероятно, просто невероятно! Невероятная неделя для нас всех, это особые результаты! Я рад, что игроки смогли извлечь из себя всю энергию для того, чтобы добиться таких результатов. Особых изменений по сравнению с тем, что было месяц или два назад, нет, мы по-прежнему в процессе роста и должны подходить к этому спокойно. Я горжусь тем, что сделали игроки, - цитирует слова Фариоли derbyderbyderby.it.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСВ Франческо Фариоли ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе покинет «Реал» ради Англии, «Спартак» купит лидера «Краснодара», а УЕФА сделал тёмную «Реалу» – в главных слухах недели «Манчестер Юнайтед» выставит на трансфер четырёх игроков после прихода Аморима Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси высказался о втором матче с командой Миранчука «Реал» принял решение по Гюлеру Нападающий «Баварии» Кейн назвал лучшего молодого футболиста мира Гвардиола дал совет «Барселоне» Глава «Реала» Перес недоволен позицией Анчелотти по трём игрокам - названы имена Ван Нистелрой рассказал, что пошло не так при тен Хаге Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА
Родри – обладатель «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус
Спортивные новости
Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Трактора» в КХЛ «Салават Юлаев» сломил сопротивление СКА в матче КХЛ Норрис стал победителем спринта Гран-при Бразилии, Ферстаппен — третий Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Ноября
02:43 · Нидерланды. Эредивизие
​Наставник «Аякса»: «Фантастическая неделя»
03 Ноября
04:02 · Нидерланды. Эредивизие
​Люк де Йонг повторил рекорд ПСВ, державшийся с середины 80-х
03:58 · Нидерланды. Эредивизие
​Перишич - шестой игрок в истории, забивавший в финале ЧМ и в Эредивизии
03:52 · Нидерланды. Эредивизие
Наставник ПСВ: «Аякс» выиграл по делу»
01:01 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» добыл волевую победу над «АЗ Алкмааром»
02 Ноября
22:43 · Нидерланды. Эредивизие
Волевая победа над ПСВ позволила «Аяксу» включиться в чемпионскую гонку
01:57 · Англия. Премьер-лига
«Он раздавлен» - друг тен Хага рассказал об его состоянии 3
31 Октября
03:52 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» выиграл 14 из 18 матчей сезона - второй лучший результат в нынешнем веке
30 Октября
22:01 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» уже второй после победы над «Фейеноордом»
29 Октября
15:39 · Нидерланды. Эредивизие
Антон Миранчук рассказал, почему не перешёл в «Аякс»
28 Октября
02:31 · Нидерланды. Эредивизие
​ПСВ обошёл «Аякс» по любопытному параметру
27 Октября
23:35 · Нидерланды. Эредивизие
​«Фейеноорд» повторил клубный рекорд
20:52 · Нидерланды. Эредивизие
Быстрый гол с пенальти позволил «Аяксу» одолеть «Виллем II»
20:04 · Германия. Бундеслига
Хави Симонса прооперировали
16:15 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» легко переиграл конкурентов из «Утрехта»
26 Октября
22:18 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ выиграл 10-й матч подряд, забив 6 мячей «ПЕК Зволле»
03:57 · Нидерланды. Эредивизие
АЗ проиграл пять матчей кряду - такого не было более 40 лет
03:34 · Нидерланды. Эредивизие
​Женская сборная Нидерландов одержала самую крупную победу в своей истории
21 Октября
02:03 · Нидерланды. Эредивизие
​Вегхорст повторил свершение Ибрагимовича
01:24 · Нидерланды. Эредивизие
​«Утрехт» установил рекорд Эредивизии
20 Октября
17:28 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» пропустил три гола от «Хераклеса», но вырвал победу
00:07 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» 5 раз огорчил соседей по таблице
19 Октября
21:40 · Нидерланды. Эредивизие
«АЗ Алкмаар» быстро остался вдесятером и не прервал победную серию ПСВ
16 Октября
14:13 · Россия. Премьер-лига
В «Фейеноорде» прокомментировали информацию о Хименесе и «Спартаке» эксклюзив
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался покупать нападающего за 30 миллионов - названо имя
Все новости