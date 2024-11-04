​Наставник «Аякса»: «Фантастическая неделя»

Очень хорошо сложилось закончившаяся неделя для амстердамского «Аякса» - сперва в отложенном матче клуб переиграл «Фейеноорд» со счётом 2:0, а через пару дней расправился с ПСВ - 3:2. Это всё - результат работы нового тренера амстердамского клуба итальянского специалиста Франческо Фариоли. После игры с ПСВ его спросили что он думает по этому поводу:

- Невероятно, просто невероятно! Невероятная неделя для нас всех, это особые результаты! Я рад, что игроки смогли извлечь из себя всю энергию для того, чтобы добиться таких результатов. Особых изменений по сравнению с тем, что было месяц или два назад, нет, мы по-прежнему в процессе роста и должны подходить к этому спокойно. Я горжусь тем, что сделали игроки, - цитирует слова Фариоли derbyderbyderby.it.