​Люк де Йонг повторил рекорд ПСВ, державшийся с середины 80-х

В чемпионате Нидерландов прошли матчи одиннадцатого тура, встречались два лидера - ПСВ и «Аякс». Люк де Йонг забил свой дежурный мяч за ПСВ - как оказалось, он отличается уже в восьми матчах подряд против «Аякса». Это стало повторением рекорда клуба, который ранее был установлен в далёкие 80-е годы прошлого столетия.

Тогда Халльвар Торесен забивал в восьми матчах кряду в ворота «Гоу Эхед Иглз», это было с 1982 по 1986 год. Напомним, что Люк вернулся в ПСВ после выступлений в составе «Барселоны».

Теперь в турнирной таблице чемпионата Нидерландов между соперниками пять очков, но у амстердамского «Аякса» есть матч в запасе.