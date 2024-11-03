​Перишич - шестой игрок в истории, забивавший в финале ЧМ и в Эредивизии

В чемпионате Нидерландов прошли матчи одиннадцатого тура, встречались два лидера - ПСВ и «Аякс». Хорватский нападающий Иван Перишич забил мяч за ПСВ и, несмотря на поражение, стал автором достаточно любопытного достижения.

Дело в том, что он - всего лишь шестой игрок в истории футбола, который забивал и в финале чемпионата мира, и в матче Эредивизии. Первые пятеро - это Хельмут Ран, Йохан Неескенс, Дик Наннинга, Роналдо «зубастик», и, конечно же, Марио Гётце.

Теперь в турнирной таблице чемпионата Нидерландов между соперниками пять очков, но у амстердамского «Аякса» есть матч в запасе.