Наставник ПСВ: «Аякс» выиграл по делу»

В чемпионате Нидерландов прошли матчи одиннадцатого тура, встречались два лидера - ПСВ и «Аякс». До этого ПСВ выиграл все 10 матчей, однако в этот раз потерпел поражение - амстердамцы оказались удачливее и одержали волевую победу. После игры наставник ПСВ Петер Бош признал соперник выиграл заслуженно:

- Я думаю, что мы очень плохо сыграли в первом тайме в смысле прессинга в середине поля. Было много потерь мяча, много низкого темпа. «Аякс» ничем особым не удивил, но заслужил победу, - заявил Бош.

Теперь в турнирной таблице между соперниками пять очков, но у «Аякса» есть матч в запасе.