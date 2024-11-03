«Фейеноорд» добыл волевую победу над «АЗ Алкмааром»

В 11-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «АЗ Алкмаар», который явно сдал в последних поединках. Роттердамцы же по-настоящему проявили себя только в заключительной трети.

Первый тайм остался за гостями, на 43-й минуте отличился Трой Пэрротт. На 61-й - Давил Мёллер Вольфе стал автором автогола, и сразу Лука Иванушец сделал счет 2:1. Ибрагим Осман с лета удвоил перевес хозяев. В самой концовке Мекс Мердинк вернул интригу - 3:2.

«Фейеноорд» поднялся на третье место, соперник - шестой, проведя уже пятый поединок без побед.