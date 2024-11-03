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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» добыл волевую победу над «АЗ Алкмааром»

03 Ноября 2024 • 01:01 Комментировать
Фейеноорд
3:2
АЗ Алкмаар
окончен

В 11-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «АЗ Алкмаар», который явно сдал в последних поединках. Роттердамцы же по-настоящему проявили себя только в заключительной трети.

Первый тайм остался за гостями, на 43-й минуте отличился Трой Пэрротт. На 61-й - Давил Мёллер Вольфе стал автором автогола, и сразу Лука Иванушец сделал счет 2:1. Ибрагим Осман с лета удвоил перевес хозяев. В самой концовке Мекс Мердинк вернул интригу - 3:2.

«Фейеноорд» поднялся на третье место, соперник - шестой, проведя уже пятый поединок без побед.

Протокол игры  
Фейеноорд3:2АЗ Алкмаар
  43'Пэрротт Трой (0:1)
(1:1) Мёллер Вольфе Давид61'  
(2:1) Иванушец Лука63'  
(3:1) Осман Ибрагим82'  
  89'Мердинк Мекс (3:2)
Бейло ЮстинДживайро Рид 60' (Надже Крис-Кевин ( 60') Белен ТомасГанцко ДавидБуэно УгоЗерруки Рамиз 60' (Ниукоп Барт ( 60') Тимбер КвинтенПайшао Игор 80' (Осман Ибрагим ( 80') Ин-Бом ХванИванушец Лука 74' (Хадж-Мусса Анис ( 74') Карранса Хулиан 80' (Смал Гийс ( 80')
Запасные: Zepiqueno RedmondПетков АлексЗекиель ДживайТраунер ГернотВелленройтер ТимонГонсалес Факундо
Овусу-Одуро РимКасиус Денсо 80' (Мердинк Мекс ( 80') Пенетра АлешандреДеккер Максим 73' (Гус Ваутер ( 73') Мёллер Вольфе Давид 73' (Де Вит Меес ( 73') Класи Йорди 67' (Аддай Джейден ( 67') Копмейнерс ПерЛахдо Майкель 67' (Квакман Дэйв ( 67') Мейнанс СвенПоку ЭрнестПэрротт Трой
Запасные: Ro-Zangelo DaalЗут ЙерунKees SmitМайкума СейяВерхюлст Хоби
02 ноября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд АЗ Алкмаар

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