«Фейеноорд» добыл волевую победу над «АЗ Алкмааром»

В 11-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «АЗ Алкмаар», который явно сдал в последних поединках. Роттердамцы же по-настоящему проявили себя только в заключительной трети.
Первый тайм остался за гостями, на 43-й минуте отличился Трой Пэрротт. На 61-й - Давил Мёллер Вольфе стал автором автогола, и сразу Лука Иванушец сделал счет 2:1. Ибрагим Осман с лета удвоил перевес хозяев. В самой концовке Мекс Мердинк вернул интригу - 3:2.
«Фейеноорд» поднялся на третье место, соперник - шестой, проведя уже пятый поединок без побед.
Протокол игры
|43'Пэрротт Трой (0:1)
|(1:1) Мёллер Вольфе Давид61'
|(2:1) Иванушец Лука63'
|(3:1) Осман Ибрагим82'
|89'Мердинк Мекс (3:2)
Бейло Юстин•Дживайро Рид60' (Надже Крис-Кевин (60') •Белен Томас•Ганцко Давид•Буэно Уго•Зерруки Рамиз60' (Ниукоп Барт (60') •Тимбер Квинтен•Пайшао Игор80' (Осман Ибрагим (80') •Ин-Бом Хван•Иванушец Лука74' (Хадж-Мусса Анис (74') •Карранса Хулиан80' (Смал Гийс (80')
Овусу-Одуро Рим•Касиус Денсо80' (Мердинк Мекс (80') •Пенетра Алешандре•Деккер Максим73' (Гус Ваутер (73') •Мёллер Вольфе Давид73' (Де Вит Меес (73') •Класи Йорди67' (Аддай Джейден (67') •Копмейнерс Пер•Лахдо Майкель67' (Квакман Дэйв (67') •Мейнанс Свен•Поку Эрнест•Пэрротт Трой
02 ноября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
Бан пользователя