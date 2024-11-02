Волевая победа над ПСВ позволила «Аяксу» включиться в чемпионскую гонку

В центральном матче тура в Нидерландах набравший шикарный ход «Аякс» принимал ПСВ, который выиграл все матчи на старте сезона.

На 18-й минуте Малик Тильман навесил на линию вратарской, куда ворвался из-за спин защитников Люк де Йонг и головой вколотил мяч в ближнюю девятку, без шансов для вратаря - 0:1. На 43-й минуте подхватил мяч на левом фланге Йоррель Хато и выдал идеальный пас на линию вратарской, куда выскочил из-за спин защитников Дэви Классен и головой вколотил снаряд в сетку - 1:1.

После перерыва Иван Перишич получил мяч перед чужой штрафной, выдержал паузу и красивым обводящим ударом отправил его точно в дальний верхний угол, а прыжок голкипера лишь добавил эффектности этому голу - 1:2. С правого фланга в штрафную сместился на скорости Бертран Траоре и пробил низом, голкипер парировал в падении, но точно на Кияна Фитца-Джима, который вколотил снаряд под перекладину без сопротивления - 2:2. На 74-й минуте после ошибки в своей штрафной защитника Райана Фламинго перехватил мяч Мика Годс и тут же пробил вторым касанием в дальний нижний угол ворот, оставив не у дел кипера, - 3:2.

«Аякс» вышел на второе место и уступает ПСВ пять очков, но имеет матч в запасе.