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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Волевая победа над ПСВ позволила «Аяксу» включиться в чемпионскую гонку

02 Ноября 2024 • 22:43 Комментировать
Аякс
3:2
ПСВ
окончен

В центральном матче тура в Нидерландах набравший шикарный ход «Аякс» принимал ПСВ, который выиграл все матчи на старте сезона.

На 18-й минуте Малик Тильман навесил на линию вратарской, куда ворвался из-за спин защитников Люк де Йонг и головой вколотил мяч в ближнюю девятку, без шансов для вратаря - 0:1. На 43-й минуте подхватил мяч на левом фланге Йоррель Хато и выдал идеальный пас на линию вратарской, куда выскочил из-за спин защитников Дэви Классен и головой вколотил снаряд в сетку - 1:1.

После перерыва Иван Перишич получил мяч перед чужой штрафной, выдержал паузу и красивым обводящим ударом отправил его точно в дальний верхний угол, а прыжок голкипера лишь добавил эффектности этому голу - 1:2. С правого фланга в штрафную сместился на скорости Бертран Траоре и пробил низом, голкипер парировал в падении, но точно на Кияна Фитца-Джима, который вколотил снаряд под перекладину без сопротивления - 2:2. На 74-й минуте после ошибки в своей штрафной защитника Райана Фламинго перехватил мяч Мика Годс и тут же пробил вторым касанием в дальний нижний угол ворот, оставив не у дел кипера, - 3:2.

«Аякс» вышел на второе место и уступает ПСВ пять очков, но имеет матч в запасе.

Протокол игры  
Аякс3:2ПСВ
  18'Де Йонг Люк (0:1)
(1:1) Классен Дэви43'  
  54'Перишич Иван (1:2)
(2:2) Фитц-Джим Киян66'  
(3:2) Годс Мика74'  
Пасвер РемкоРенсх ДевайнШутало ЙосипБас ЮриХато ЙоррельКлассен Дэви 86' (Бергёйс Стивен ( 86') Хендерсон ДжорданФитц-Джим Киян 71' (Тейлор Кеннет ( 71') Траоре Бертран 86' (Ругани Даниэле ( 86') Бробби Брайан  70' 71' (Вегхорст Ваут ( 71') Акпом Чуба 61' (Годс Мика ( 61')
Запасные: Рамай ДиантГортер ДжейВан ден Бомен БранкоРасмуссен КристианКаплан АхметджанГааей АнтонВейндал Оуэн
Бенитес ВальтерКарсдорп Рик  76'Фламинго Райан  23' 89' (Дриауех Каухайб ( 89') Боскальи ОливьеДамс Маттео 46' (Жуниор Мауро ( 46') Тильман МаликТиль Гус 81' (Пепи Рикардо ( 81') Сайбари ИсмаэльПеришич Иван 89' (Обиспо Армандо ( 89') Де Йонг ЛюкЛанг Ноа 71' (Бакайоко Жоан ( 71')
Запасные: Дроммел ЙоэлШикс НикЛэнд ТайгоЛедесма РичардОппегорд ФредрикБабади Исаак
02 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСВвич

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