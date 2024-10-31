​«Аякс» выиграл 14 из 18 матчей сезона - второй лучший результат в нынешнем веке

Амстердамский «Аякс» возвращается - в отложенном матче чемпионата Нидерландов «Аякс» уверенно обыграл «Фейеноорд» со счётом 2:0. Это была уже четырнадцатая победа из 18 матчей текущего сезона для «Аякса», с учётом всех соревнований в которых участвует клуб.

И лишь один раз команда ещё лучше начинала сезон в нынешнем столетии. Это было в кампании 2006/2007, тогда «Аякс» выиграл шестнадцать из первых восемнадцати проведённых матчей. Между делом клуб из Амстердама вышел уже на второе место в турнирной таблице и в субботу примет дома лидера чемпионата и действующего чемпиона - ПСВ из Эйндховена.