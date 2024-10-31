Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Аякс» выиграл 14 из 18 матчей сезона - второй лучший результат в нынешнем веке

31 Октября 2024 • 03:52 Комментировать
Фейеноорд
0:2
Аякс

Амстердамский «Аякс» возвращается - в отложенном матче чемпионата Нидерландов «Аякс» уверенно обыграл «Фейеноорд» со счётом 2:0. Это была уже четырнадцатая победа из 18 матчей текущего сезона для «Аякса», с учётом всех соревнований в которых участвует клуб.

И лишь один раз команда ещё лучше начинала сезон в нынешнем столетии. Это было в кампании 2006/2007,  тогда «Аякс» выиграл шестнадцать из первых восемнадцати проведённых матчей. Между делом клуб из Амстердама вышел уже на второе место в турнирной таблице и в субботу примет дома лидера чемпионата и действующего чемпиона - ПСВ из Эйндховена.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСВ

Новости по матчу

30 Октября
22:01
«Аякс» уже второй после победы над «Фейеноордом»
29 Октября
17:41
Ставка и прогноз на матч Фейеноорд — Аякс чемпионата Нидерландов —30 октября 2024
15:39
Антон Миранчук рассказал, почему не перешёл в «Аякс»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест «Золотой мяч» 2024 года: сколько денег получит победитель? Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» Стало известно, откуда «Реал» узнал о победе Родри в голосовании за «Золотой мяч»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус
Спортивные новости
«Локомотив» упрочил лидерство на Западе, победив на выезде СКА «Трактор» не оставил шансов «Сибири» в матче КХЛ Ольховский отреагировал на поражение Медведева от Попырина Медведев неожиданно уступил Попырину в Париже Канарейкин ответил, сможет ли Шипачёв набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фейеноорд Фейеноорд
Аякс Аякс
0
2
1.87 3.85 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Октября
03:52 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» выиграл 14 из 18 матчей сезона - второй лучший результат в нынешнем веке
30 Октября
22:01 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» уже второй после победы над «Фейеноордом»
29 Октября
15:39 · Нидерланды. Эредивизие
Антон Миранчук рассказал, почему не перешёл в «Аякс»
28 Октября
02:31 · Нидерланды. Эредивизие
​ПСВ обошёл «Аякс» по любопытному параметру
27 Октября
23:35 · Нидерланды. Эредивизие
​«Фейеноорд» повторил клубный рекорд
20:52 · Нидерланды. Эредивизие
Быстрый гол с пенальти позволил «Аяксу» одолеть «Виллем II»
20:04 · Германия. Бундеслига
Хави Симонса прооперировали
16:15 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» легко переиграл конкурентов из «Утрехта»
26 Октября
22:18 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ выиграл 10-й матч подряд, забив 6 мячей «ПЕК Зволле»
03:57 · Нидерланды. Эредивизие
АЗ проиграл пять матчей кряду - такого не было более 40 лет
03:34 · Нидерланды. Эредивизие
​Женская сборная Нидерландов одержала самую крупную победу в своей истории
21 Октября
02:03 · Нидерланды. Эредивизие
​Вегхорст повторил свершение Ибрагимовича
01:24 · Нидерланды. Эредивизие
​«Утрехт» установил рекорд Эредивизии
20 Октября
17:28 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» пропустил три гола от «Хераклеса», но вырвал победу
00:07 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» 5 раз огорчил соседей по таблице
19 Октября
21:40 · Нидерланды. Эредивизие
«АЗ Алкмаар» быстро остался вдесятером и не прервал победную серию ПСВ
16 Октября
14:13 · Россия. Премьер-лига
В «Фейеноорде» прокомментировали информацию о Хименесе и «Спартаке» эксклюзив
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался покупать нападающего за 30 миллионов - названо имя
03:47 · Англия. Премьер-лига
​Беллингем поддержал больного раком юного болельщика
15 Октября
01:59 · Нидерланды. Эредивизие
​Дест: «В ПСВ ко мне вернулась уверенность в своих силах»
13 Октября
23:21 · Нидерланды. Эредивизие
Дест: «После ухода Месси в «Барселоне» испортилась атмосфера»
22:43 · Нидерланды. Эредивизие
Дест: «Хави не был честен со мной в «Барселоне»
22:24 · Нидерланды. Эредивизие
Дест: «В «Барселоне» я потерял уверенность в себе»
15:18 · Англия. Чемпионшип
Хендерсон может вернуться в английский клуб
12 Октября
10:28 · Англия. Премьер-лига
Эриксен летом может вернуться в бывший клуб
Все новости