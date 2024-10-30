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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» уже второй после победы над «Фейеноордом»

30 Октября 2024 • 22:01 Комментировать
Фейеноорд
0:2
Аякс
окончен

В отложенном матче четвёртого тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Аякс» и на протяжении игры не оправился от стартового шока.

На шестой минуте голкипер гостей вынес мяч подальше в поле, и Кеннет Тейлор отправил его в сетку ворот после ошибки вратаря роттердамцев - 0:1. Тот снова допустил серьезную оплошность на 25-й минуте и не смог далеко выбить мяч на перехвате навеса, после чего Йоррель Хато поразил ворота - 0:2. На 90-й минуте лучший момент хозяев - вратарь справился с ударом Давида Ганцко, а Хулиан Карранса чудом не попал в створ.

«Аякс» идет вторым с отставанием в восемь очков от лидирующего ПСВ и на три балла опережает «Фейеноорд».

Протокол игры  
Фейеноорд0:2Аякс
  6'Тейлор Кеннет (0:1)
  25'Хато Йоррель (0:2)
Велленройтер ТимонДживайро Рид 68' (Ниукоп Барт ( 68') Траунер Гернот  32'Ганцко ДавидБуэно Уго  41' 68' (Смал Гийс ( 68') Миламбо Антони 80' (Надже Крис-Кевин ( 80') Ин-Бом ХванТимбер Квинтен  83'Осман ИбрагимУэда Аясэ 40' (Карранса Хулиан ( 40') Пайшао Игор 80' (Хадж-Мусса Анис ( 80')
Запасные: Зерруки РамизМитчелл ХейландПетков АлексИванушец ЛукаБейло ЮстинБелен ТомасГонсалес Факундо
Пасвер РемкоРенсх ДевайнШутало Йосип  45'Бас Юри  34'Хато ЙоррельКлассен ДэвиХендерсон ДжорданТейлор Кеннет 61' (Фитц-Джим Киян ( 61') Акпом Чуба 85' (Гааей Антон ( 85') Вегхорст Ваут 84' (Бробби Брайан ( 84') Годс Мика 69' (Траоре Бертран ( 69')
Запасные: Ругани ДаниэлеРамай ДиантГортер ДжейВан ден Бомен БранкоРасмуссен КристианБергёйс СтивенКаплан АхметджанВейндал Оуэн
30 октября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фейеноорд

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