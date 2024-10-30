«Аякс» уже второй после победы над «Фейеноордом»

В отложенном матче четвёртого тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Аякс» и на протяжении игры не оправился от стартового шока.
На шестой минуте голкипер гостей вынес мяч подальше в поле, и Кеннет Тейлор отправил его в сетку ворот после ошибки вратаря роттердамцев - 0:1. Тот снова допустил серьезную оплошность на 25-й минуте и не смог далеко выбить мяч на перехвате навеса, после чего Йоррель Хато поразил ворота - 0:2. На 90-й минуте лучший момент хозяев - вратарь справился с ударом Давида Ганцко, а Хулиан Карранса чудом не попал в створ.
«Аякс» идет вторым с отставанием в восемь очков от лидирующего ПСВ и на три балла опережает «Фейеноорд».
Протокол игры
|6'Тейлор Кеннет (0:1)
|25'Хато Йоррель (0:2)
Велленройтер Тимон•Дживайро Рид68' (Ниукоп Барт (68') •Траунер Гернот• 32'Ганцко Давид•Буэно Уго 41'68' (Смал Гийс (68') •Миламбо Антони80' (Надже Крис-Кевин (80') •Ин-Бом Хван•Тимбер Квинтен• 83'Осман Ибрагим•Уэда Аясэ40' (Карранса Хулиан (40') •Пайшао Игор80' (Хадж-Мусса Анис (80')
Пасвер Ремко•Ренсх Девайн•Шутало Йосип• 45'Бас Юри• 34'Хато Йоррель•Классен Дэви•Хендерсон Джордан•Тейлор Кеннет61' (Фитц-Джим Киян (61') •Акпом Чуба85' (Гааей Антон (85') •Вегхорст Ваут84' (Бробби Брайан (84') •Годс Мика69' (Траоре Бертран (69')
30 октября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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