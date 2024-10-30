«Аякс» уже второй после победы над «Фейеноордом»

В отложенном матче четвёртого тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Аякс» и на протяжении игры не оправился от стартового шока.

На шестой минуте голкипер гостей вынес мяч подальше в поле, и Кеннет Тейлор отправил его в сетку ворот после ошибки вратаря роттердамцев - 0:1. Тот снова допустил серьезную оплошность на 25-й минуте и не смог далеко выбить мяч на перехвате навеса, после чего Йоррель Хато поразил ворота - 0:2. На 90-й минуте лучший момент хозяев - вратарь справился с ударом Давида Ганцко, а Хулиан Карранса чудом не попал в створ.

«Аякс» идет вторым с отставанием в восемь очков от лидирующего ПСВ и на три балла опережает «Фейеноорд».