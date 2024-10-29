Антон Миранчук рассказал, почему не перешёл в «Аякс»

Российский хавбек «Сьона» Антон Миранчук поделился комментарием о том, почему не перешёл в «Аякс».

Напомним, перед трансфером Миранчука в «Сьон» были слухи об интересе к игроку со стороны «Аякса».

— Да, был вариант с «Аяксом», но нужно было ждать. Это было интересно, но им нужно было разговаривать, два-три дня. А я понимал, что у нас нет этого времени, — заявил Миранчук на YouTube-канале Nobel.

Напомним, в начале сентября Миранчук подписал двухлетний трудовой договор со «Сьоном». В составе новой команды он принял участие в пяти матчах чемпионата Швейцарии, в которых не отметился ни одним результативным действием.