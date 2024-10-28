​ПСВ обошёл «Аякс» по любопытному параметру

В нидерландском чемпионате прошли матчи десятого тура, и вновь блестяще сыграл ПСВ - команда-чемпион обыграла «Зволле» с крупным счётом 6:0. Это была уже десятая победа гранда с начала нового сезона чемпионата Нидерландов.

ПСВ в четвёртый раз за всё время выступлений во внутреннем чемпионате начал сезон с десяти побед кряду, и превзошёл по количеству подобных серий амстердамский «Аякс». 1987/1988, 2018/2019, 2023/2024, и, наконец, 2024/2025 - вот сезоны, в которых ПСВ начинал с десяти побед кряду.

В следующем туре чемпионата гранд сыграет с как раз с амстердамским «Аяксом».