​«Фейеноорд» повторил клубный рекорд

В чемпионате Нидерландов прошли матчи десятого тура, «Фейеноорд» съездил в Утрехт и смог остановить там местный клуб, забив тому два безответных мяча. Тем самым «Фейеноорд» смог повторить свой личный клубный рекорд, так как клуб не проигрывает уже двадцать матчей на выезде, с учётом всех турниров.

Стартовала эта серия, разумеется, ещё в прошлом сезоне и она в данный момент является повторением лучшей подобной серии в истории роттердамского клуба. Впервые это случилось в сезоне 1961/1962, а затем повторилось в сезоне 1978/1979. В следующем матче «Фейеноорд» сыграет в домашних условиях, и это будет отложенный матч четвёртого тура против «Аякса».