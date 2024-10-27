Быстрый гол с пенальти позволил «Аяксу» одолеть «Виллем II»

В 10-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» принимал «Виллем II» и добился закономерной победы. Уже на четвертой минуте Брайан Бробби был сбит голкипером в штрафной - пенальти. Дэви Классен подошел к мячу и развел его с голкипером по углам - 1:0. Амстердамцы играли первым номером и регулярно били по воротам, но больше супермоментов не имели.

Победа 1:0 позволила им догнать «Фейеноорд» на третьем месте, противник - 10-й.