Быстрый гол с пенальти позволил «Аяксу» одолеть «Виллем II»

В 10-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» принимал «Виллем II» и добился закономерной победы. Уже на четвертой минуте Брайан Бробби был сбит голкипером в штрафной - пенальти. Дэви Классен подошел к мячу и развел его с голкипером по углам - 1:0. Амстердамцы играли первым номером и регулярно били по воротам, но больше супермоментов не имели.
Победа 1:0 позволила им догнать «Фейеноорд» на третьем месте, противник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Классен Дэви6'
Рамай Диант•Ругани Даниэле64' (Тейлор Кеннет (64') •Бас Юри•Каплан Ахметджан•Гааей Антон• 54'Тахирович Бенджамин77' (Хендерсон Джордан (77') •Ван ден Бомен Бранко•Классен Дэви84' (Хато Йоррель (84') •Вейндал Оуэн64' (Шутало Йосип (64') •Траоре Бертран77' (Годс Мика (77') •Бробби Брайан
Дидийон Томас•Ламбер Борис•Бехоунек Рафаэл•Сент Джейго Томми•Тирпан Микаэль•Сигургейрссон Рунар Тор70' (_Amar Fatah (70') •Бош Йессе•Amine Lachkar82' (Miodrag Pivas (82') •Мервелд Ринго•Сандра Сиссе70' (Бокила Лотетека (70') •Kyan Vaesen70' (Низе Роб (70')
27 октября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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