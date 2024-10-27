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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» легко переиграл конкурентов из «Утрехта»

27 Октября 2024 • 16:15 Комментировать
Утрехт
0:2
Фейеноорд
окончен

Идущие в группе лидеров чемпионата Нидерландов «Утрехт» и «Фейеноорд» встретились в воскресенье. Хозяева поля провалили эту встречу и закономерно уступили.

Уже на 12-й минуте роттердамцы разыграли мяч до верного, и Хулиан Карранса поразил пустую часть ворот - 0:1. Сразу после перерыва Ибрагим Осман в убойной позиции толком не попал по воротам и упустил момент. А вскоре Квинтен Тимбер здорово стрельнул издали - 0:2. Соперник забил гол престижа в концовке, но попытку Ноа Огайо не засчитали - вне игры.

«Утрехт» остается вторым, соперник идет следом, уступая три очка.

Протокол игры  
Утрехт0:2Фейеноорд
  12'Карранса Хулиан (0:1)
  54'Тимбер Квинтен (0:2)
Баркас ВасилисХореман СибеВан дер Хорн МайкВиргевер НикЭль-Каруани СуфьянФрауло Оскар 46' (Боздоган Джан ( 46'  75') Ааронсон ПакстенБут Тейлор 74' (Родригес Мигель ( 74') Йенсен Виктор  37' 57' (Огайо Ноа ( 57') Катлайн ЙоаннМин Давид 57' (Тоорнстра Йенс ( 57')
Запасные: Вестерлунн НикласДескотт АнтониФиннссон КольбейнДе Графф ТомДидден МатиссРомени ОлеБлейк АдрианБраувер Микаэль
Велленройтер ТимонДживайро РидБелен ТомасГанцко ДавидБуэно Уго 78' (Хадж-Мусса Анис ( 78'  88') Ин-Бом ХванТимбер Квинтен  90'Осман Ибрагим 78' (Смал Гийс ( 78') Миламбо Антони 70' (Иванушец Лука ( 70') Пайшао ИгорКарранса Хулиан 70' (Зерруки Рамиз ( 70')
Запасные: Митчелл ХейландПетков АлексБейло ЮстинТраунер ГернотСлити АйменГонсалес ФакундоНадже Крис-Кевин
27 октября. Стадион "Галгенваард" (Утрехт).
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Евро-Футбол.Ру,
Утрехт Фейеноорд

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