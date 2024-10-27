«Фейеноорд» легко переиграл конкурентов из «Утрехта»

Идущие в группе лидеров чемпионата Нидерландов «Утрехт» и «Фейеноорд» встретились в воскресенье. Хозяева поля провалили эту встречу и закономерно уступили.
Уже на 12-й минуте роттердамцы разыграли мяч до верного, и Хулиан Карранса поразил пустую часть ворот - 0:1. Сразу после перерыва Ибрагим Осман в убойной позиции толком не попал по воротам и упустил момент. А вскоре Квинтен Тимбер здорово стрельнул издали - 0:2. Соперник забил гол престижа в концовке, но попытку Ноа Огайо не засчитали - вне игры.
«Утрехт» остается вторым, соперник идет следом, уступая три очка.
Протокол игры
|12'Карранса Хулиан (0:1)
|54'Тимбер Квинтен (0:2)
Баркас Василис•Хореман Сибе•Ван дер Хорн Майк•Виргевер Ник•Эль-Каруани Суфьян•Фрауло Оскар46' (Боздоган Джан (46') • 75'Ааронсон Пакстен•Бут Тейлор74' (Родригес Мигель (74') •Йенсен Виктор 37'57' (Огайо Ноа (57') •Катлайн Йоанн•Мин Давид57' (Тоорнстра Йенс (57')
Велленройтер Тимон•Дживайро Рид•Белен Томас•Ганцко Давид•Буэно Уго78' (Хадж-Мусса Анис (78') • 88'Ин-Бом Хван•Тимбер Квинтен• 90'Осман Ибрагим78' (Смал Гийс (78') •Миламбо Антони70' (Иванушец Лука (70') •Пайшао Игор•Карранса Хулиан70' (Зерруки Рамиз (70')
27 октября. Стадион "Галгенваард" (Утрехт).
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