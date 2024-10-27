«Фейеноорд» легко переиграл конкурентов из «Утрехта»

Идущие в группе лидеров чемпионата Нидерландов «Утрехт» и «Фейеноорд» встретились в воскресенье. Хозяева поля провалили эту встречу и закономерно уступили.

Уже на 12-й минуте роттердамцы разыграли мяч до верного, и Хулиан Карранса поразил пустую часть ворот - 0:1. Сразу после перерыва Ибрагим Осман в убойной позиции толком не попал по воротам и упустил момент. А вскоре Квинтен Тимбер здорово стрельнул издали - 0:2. Соперник забил гол престижа в концовке, но попытку Ноа Огайо не засчитали - вне игры.

«Утрехт» остается вторым, соперник идет следом, уступая три очка.