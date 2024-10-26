ПСВ выиграл 10-й матч подряд, забив 6 мячей «ПЕК Зволле»

Невероятно стартовавший в чемпионате Нидерландов ПСВ в субботу продлил победную серию до 10 матчей, одолев «ПЕК Зволле».
Рикардо Пепи ударом с лета забил победный гол уже на девятой минуте. Ноа Ланг удвоил перевес в конце первого тайма. Тогда же Юнес Намли подвел гостей, получи красную карточку.
Малик Тильман ударом головой сделал счет разгромным сразу после перерыва. Пепи оформил дубль вскоре. Еще одна угроза от него, уже после удара головой, и голкипер перевел мяч в штангу, а отскок в сетку - записано как автогол. На 82-й минуте Люк де Йонг с пенальти попал в штангу. В концовке Жоан Бакайоко забил очередной гол - 6:0.
ПСВ лидирует с 30 очками в 10 матчах, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Пепи Рикардо9'
|(2:0) Ланг Ноа40'
|(3:0) Тильман Малик50'
|(4:0) Пепи Рикардо58'
|(5:0) Схенделаар Яспер71'
|(6:0) Бакайоко Жоан89'
Бенитес Вальтер•Карсдорп Рик•Фламинго Райан63' (Обиспо Армандо (63') •Боскальи Оливье63' (Дриауех Каухайб (63') •Дамс Маттео•Тильман Малик•Тиль Гус•Сайбари Исмаэль63' (Де Йонг Люк (63') •Перишич Иван74' (Бакайоко Жоан (74') •Пепи Рикардо•Ланг Ноа63' (Бабади Исаак (63')
Запасные: Дроммел Йоэл•Шикс Ник•Ледесма Ричард•Жуниор Мауро
Схенделаар Яспер•Флоранюс Шерел57' (Рейндерс Элиано (57') •Аэртссен Оливье57' (Крастев Филип (57') •Ансельмо Гарсия-Макналти•Ван Дер Хар Дамиан•Эль-Аззузи Ануар•Монтейру Жамиру•Ван Ден Берг Дэйв•Намли Юнес• 44'Мбайо Дилан57' (Томас Райан (57') •Венте Дилан72' (Веланас Одиссеус (72')
26 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
Бан пользователя