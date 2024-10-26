ПСВ выиграл 10-й матч подряд, забив 6 мячей «ПЕК Зволле»

Невероятно стартовавший в чемпионате Нидерландов ПСВ в субботу продлил победную серию до 10 матчей, одолев «ПЕК Зволле».

Рикардо Пепи ударом с лета забил победный гол уже на девятой минуте. Ноа Ланг удвоил перевес в конце первого тайма. Тогда же Юнес Намли подвел гостей, получи красную карточку.

Малик Тильман ударом головой сделал счет разгромным сразу после перерыва. Пепи оформил дубль вскоре. Еще одна угроза от него, уже после удара головой, и голкипер перевел мяч в штангу, а отскок в сетку - записано как автогол. На 82-й минуте Люк де Йонг с пенальти попал в штангу. В концовке Жоан Бакайоко забил очередной гол - 6:0.

ПСВ лидирует с 30 очками в 10 матчах, соперник - третий с конца.