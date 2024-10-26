Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ выиграл 10-й матч подряд, забив 6 мячей «ПЕК Зволле»

26 Октября 2024 • 22:18 Комментировать
ПСВ
6:0
ПЕК Зволле
окончен

Невероятно стартовавший в чемпионате Нидерландов ПСВ в субботу продлил победную серию до 10 матчей, одолев «ПЕК Зволле».

Рикардо Пепи ударом с лета забил победный гол уже на девятой минуте. Ноа Ланг удвоил перевес в конце первого тайма. Тогда же Юнес Намли подвел гостей, получи красную карточку.

Малик Тильман ударом головой сделал счет разгромным сразу после перерыва. Пепи оформил дубль вскоре. Еще одна угроза от него, уже после удара головой, и голкипер перевел мяч в штангу, а отскок в сетку - записано как автогол. На 82-й минуте Люк де Йонг с пенальти попал в штангу. В концовке Жоан Бакайоко забил очередной гол - 6:0.

ПСВ лидирует с 30 очками в 10 матчах, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
ПСВ6:0ПЕК Зволле
(1:0) Пепи Рикардо9'  
(2:0) Ланг Ноа40'  
(3:0) Тильман Малик50'  
(4:0) Пепи Рикардо58'  
(5:0) Схенделаар Яспер71'  
(6:0) Бакайоко Жоан89'  
Бенитес ВальтерКарсдорп РикФламинго Райан 63' (Обиспо Армандо ( 63') Боскальи Оливье 63' (Дриауех Каухайб ( 63') Дамс МаттеоТильман МаликТиль ГусСайбари Исмаэль 63' (Де Йонг Люк ( 63') Перишич Иван 74' (Бакайоко Жоан ( 74') Пепи РикардоЛанг Ноа 63' (Бабади Исаак ( 63')
Запасные: Дроммел ЙоэлШикс НикЛедесма РичардЖуниор Мауро
Схенделаар ЯсперФлоранюс Шерел 57' (Рейндерс Элиано ( 57') Аэртссен Оливье 57' (Крастев Филип ( 57') Ансельмо Гарсия-МакналтиВан Дер Хар ДамианЭль-Аззузи АнуарМонтейру ЖамируВан Ден Берг ДэйвНамли Юнес  44'Мбайо Дилан 57' (Томас Райан ( 57') Венте Дилан 72' (Веланас Одиссеус ( 72')
Запасные: Ману БрайдонФихтингер НикХауптмейер МайкЛутонда ТьерриTeun GijselhartБёйтинк ТомасФермеер КеннетДе Рой Кай
26 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПЕК Зволле

Новости по матчу

25 Октября
18:57
Ставка и прогноз на матч ПСВ — ПЕК Зволле чемпионата Нидерландов — 26 октября 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» У Флика спросили про 8:2 после разгрома «Баварии» «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Тренер «Баварии» назвал лучшую команду Европы после 1:4 от «Барселоны» Нойер прокомментировал поражение «Баварии» от «Барселоны» Из-за кого «Краснодар» проиграл «Пари НН» и свалился в Путь регионов: три худших игрока матча Кубка России Форвард «Барселоны» Левандовски высказался после разгрома «Баварии» 4:1 Кьеза может покинуть «Ливерпуль» - названа причина Дело Винисиуса: арестованы четыре человека «Реал» может провернуть трансфер суперзвезды за 150 млн евро
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Манчестер Сити» хочет форварда «Барселоны», похоронившего «Баварию» «Спартак» снова ошибся с тренером: что не так со Станковичем
Спортивные новости
Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Тактаров назвал бой, который будет самым интересным на турнире UFC 306 Тактаров поделился ожиданиями от предстоящего боя между Топурией и Холлоуэем Туменов рассказал, за счёт чего Чимаев может победить Уиттакера Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
Гронинген Гронинген
1
0
2.46 3.55 2.55
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
ПЕК Зволле ПЕК Зволле
6
0
1.10 9.00 16.00
Видео
84 мин
НАК Бреда НАК Бреда
Валвейк Валвейк
3
1
1.97 3.90 3.15
Видео
39 мин
Херенвен Херенвен
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
1
0
2.55 3.35 2.55
Видео
27.10.24 в 14:15
Утрехт Утрехт
Фейеноорд Фейеноорд
4.10 4.00 1.70
Видео
27.10.24 в 16:30
Твенте Твенте
Хераклес Хераклес
Видео
27.10.24 в 18:45
Аякс Аякс
Виллем II Виллем II
1.32 5.20 7.60
Видео
27.10.24 в 22:00
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
1.43 4.50 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Октября
22:18 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ выиграл 10-й матч подряд, забив 6 мячей «ПЕК Зволле»
03:57 · Нидерланды. Эредивизие
АЗ проиграл пять матчей кряду - такого не было более 40 лет
03:34 · Нидерланды. Эредивизие
​Женская сборная Нидерландов одержала самую крупную победу в своей истории
21 Октября
02:03 · Нидерланды. Эредивизие
​Вегхорст повторил свершение Ибрагимовича
01:24 · Нидерланды. Эредивизие
​«Утрехт» установил рекорд Эредивизии
20 Октября
17:28 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» пропустил три гола от «Хераклеса», но вырвал победу
00:07 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» 5 раз огорчил соседей по таблице
19 Октября
21:40 · Нидерланды. Эредивизие
«АЗ Алкмаар» быстро остался вдесятером и не прервал победную серию ПСВ
16 Октября
14:13 · Россия. Премьер-лига
В «Фейеноорде» прокомментировали информацию о Хименесе и «Спартаке» эксклюзив
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался покупать нападающего за 30 миллионов - названо имя
03:47 · Англия. Премьер-лига
​Беллингем поддержал больного раком юного болельщика
15 Октября
01:59 · Нидерланды. Эредивизие
​Дест: «В ПСВ ко мне вернулась уверенность в своих силах»
13 Октября
23:21 · Нидерланды. Эредивизие
Дест: «После ухода Месси в «Барселоне» испортилась атмосфера»
22:43 · Нидерланды. Эредивизие
Дест: «Хави не был честен со мной в «Барселоне»
22:24 · Нидерланды. Эредивизие
Дест: «В «Барселоне» я потерял уверенность в себе»
15:18 · Англия. Чемпионшип
Хендерсон может вернуться в английский клуб
12 Октября
10:28 · Англия. Премьер-лига
Эриксен летом может вернуться в бывший клуб
08 Октября
00:43 · Нидерланды. Эредивизие
Умер Йохан Неескенс - легенда нидерландского футбола
07 Октября
17:09 · Германия. 2-я бундеслига
Рауля и Торреса не будет, в «Шальке» назвали нового главного тренера официально
06 Октября
20:38 · Нидерланды. Эредивизие
​Френки де Йонг вошёл в пятёрку наиболее часто выступавших за «Барселону» игроков из Нидерландов
19:52 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» только на 90-й минуте дожал «Гронинген»
19:28 · Нидерланды. Эредивизие
​«Фейнеоорд» установил свой личный рекорд в 21-м веке
17:38 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» был сильнее конкурентов из «Твенте»
14:44 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон может вернуться из «Аякса» в АПЛ
02:10 · Нидерланды. Эредивизие
Лидер «Фейеноорда» Хименес рассказал о сорвавшемся переходе в топ-клуб
Все новости