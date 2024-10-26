АЗ проиграл пять матчей кряду - такого не было более 40 лет

В очередном своём матче в рамках Лиги Европы «сыровары» из АЗ Алкмаара отправились в Лондон и там с минимальным гандикапом проиграли «Тоттенхэму» - 0:1. Для одного из лучших в последнее время нидерландских клубов это было пятое поражение кряду с учётом всех турниров.

До этого были неудачи в играх с «Утрехтом», «Фортуной» и ПСВ в рамках чемпионата, а также ещё одно поражение в группе Лиги Евроы - 2:3 от баскского «Атлетика». Такой неудачной серии у клуба не было с 1982 года.

В следующем своём матче «сыровары» могут реабилитироваться, им предстоит сыграть дома с «Гоу Эхед Иглз» - не самом сильном клубе Эредивизии.