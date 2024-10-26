Женская сборная Нидерландов одержала самую крупную победу в своей истории, она выиграла в товарищеском матче у сборной Индонезии со счётом 15:0. Прежний рекорд составлял разницу в двенадцать мячей и был установлен трижды.

Индонезия, напомним, является бывшей нидерландской колонией, которая сто лет тому назад называлась «Батавия» и в 1938 году курьёзно пробилась на чемпионат мира - уникальный случай, когда колония сыграла в Мундиале раньше, чем метрополия.

По состоянию на сентябрь 2024 года женская сборная Нидерландов занимает 8-е место в рейтинге женских сборных ФИФА и УЕФА. В 2017 году она стала чемпионом Европы.