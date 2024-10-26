Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Женская сборная Нидерландов одержала самую крупную победу в своей истории

26 Октября 2024 • 03:34 Комментировать

Женская сборная Нидерландов одержала самую крупную победу в своей истории, она выиграла в товарищеском матче у сборной Индонезии со счётом 15:0. Прежний рекорд составлял разницу в двенадцать мячей и был установлен трижды.

Индонезия, напомним, является бывшей нидерландской колонией, которая сто лет тому назад называлась «Батавия» и в 1938 году курьёзно пробилась на чемпионат мира - уникальный случай, когда колония сыграла в Мундиале раньше, чем метрополия.

По состоянию на сентябрь 2024 года женская сборная Нидерландов занимает 8-е место в рейтинге женских сборных ФИФА и УЕФА. В 2017 году она стала чемпионом Европы.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Женская сборная Нидерландов женская сборная Индонезии
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» Анри предупредил Мбаппе насчёт «Реала» Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной» У Флика спросили про 8:2 после разгрома «Баварии» «Спартак» принял решение по Бонгонде Из-за кого «Краснодар» проиграл «Пари НН» и свалился в Путь регионов: три худших игрока матча Кубка России Тренер «Баварии» назвал лучшую команду Европы после 1:4 от «Барселоны» Нойер прокомментировал поражение «Баварии» от «Барселоны» Только дважды в истории Лиги чемпионов команда побеждала 5:2, проигрывая 0:2 Киммих дал ответ по трансферу в «Барселону»
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Манчестер Сити» хочет форварда «Барселоны», похоронившего «Баварию»
Спортивные новости
«Спартак», выигрывая по ходу матча 2:0, проиграл СКА в КХЛ «Ак Барс» всухую обыграл «Адмирал» в матче КХЛ Экс-игрок СКА — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это бизнес, который будет долго работать и продаваться» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Алмере Сити Алмере Сити
НЕК Неймеген НЕК Неймеген
1
0
3.45 3.50 2.10
Видео
26.10.24 в 17:30
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
Гронинген Гронинген
2.46 3.55 2.55
Видео
26.10.24 в 19:45
ПСВ ПСВ
ПЕК Зволле ПЕК Зволле
1.10 9.00 16.00
Видео
26.10.24 в 21:00
НАК Бреда НАК Бреда
Валвейк Валвейк
1.97 3.90 3.15
Видео
26.10.24 в 22:00
Херенвен Херенвен
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
2.55 3.35 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Октября
03:57 · Нидерланды. Эредивизие
АЗ проиграл пять матчей кряду - такого не было более 40 лет
03:34 · Нидерланды. Эредивизие
​Женская сборная Нидерландов одержала самую крупную победу в своей истории
21 Октября
02:03 · Нидерланды. Эредивизие
​Вегхорст повторил свершение Ибрагимовича
01:24 · Нидерланды. Эредивизие
​«Утрехт» установил рекорд Эредивизии
20 Октября
17:28 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» пропустил три гола от «Хераклеса», но вырвал победу
00:07 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» 5 раз огорчил соседей по таблице
19 Октября
21:40 · Нидерланды. Эредивизие
«АЗ Алкмаар» быстро остался вдесятером и не прервал победную серию ПСВ
16 Октября
14:13 · Россия. Премьер-лига
В «Фейеноорде» прокомментировали информацию о Хименесе и «Спартаке» эксклюзив
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался покупать нападающего за 30 миллионов - названо имя
03:47 · Англия. Премьер-лига
​Беллингем поддержал больного раком юного болельщика
15 Октября
01:59 · Нидерланды. Эредивизие
​Дест: «В ПСВ ко мне вернулась уверенность в своих силах»
13 Октября
23:21 · Нидерланды. Эредивизие
Дест: «После ухода Месси в «Барселоне» испортилась атмосфера»
22:43 · Нидерланды. Эредивизие
Дест: «Хави не был честен со мной в «Барселоне»
22:24 · Нидерланды. Эредивизие
Дест: «В «Барселоне» я потерял уверенность в себе»
15:18 · Англия. Чемпионшип
Хендерсон может вернуться в английский клуб
12 Октября
10:28 · Англия. Премьер-лига
Эриксен летом может вернуться в бывший клуб
08 Октября
00:43 · Нидерланды. Эредивизие
Умер Йохан Неескенс - легенда нидерландского футбола
07 Октября
17:09 · Германия. 2-я бундеслига
Рауля и Торреса не будет, в «Шальке» назвали нового главного тренера официально
06 Октября
20:38 · Нидерланды. Эредивизие
​Френки де Йонг вошёл в пятёрку наиболее часто выступавших за «Барселону» игроков из Нидерландов
19:52 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» только на 90-й минуте дожал «Гронинген»
19:28 · Нидерланды. Эредивизие
​«Фейнеоорд» установил свой личный рекорд в 21-м веке
17:38 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» был сильнее конкурентов из «Твенте»
14:44 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон может вернуться из «Аякса» в АПЛ
02:10 · Нидерланды. Эредивизие
Лидер «Фейеноорда» Хименес рассказал о сорвавшемся переходе в топ-клуб
05 Октября
23:02 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ в меньшинстве не упустил победу над «Спартой»
Все новости