​Вегхорст повторил свершение Ибрагимовича

В чемпионате Нидерландов прошли матчи девятого тура, амстердамский «Аякс» сыграл в гостях с «Хераклесом» и выиграл у него 4:3 - как обычно, матчи Эредивизии проходят результативно. Дубль в этом матче сделал нападающий сборной страны Ваут Вегхорст, именно его мяч и оказался победным.

В результате за первые три матча в составе клуба у него уже три гола и одна голевая передача - и все после выходов на замену. Последним игроком, демонстрировавшим такую удивительную результативность в составе клуба после выходов на замену - это ранний Златан Ибрагимович, выступавший за «Аякс» с 2001 по 2004 год.