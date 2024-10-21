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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Вегхорст повторил свершение Ибрагимовича

21 Октября 2024 • 02:03 Комментировать
Хераклес
3:4
Аякс

В чемпионате Нидерландов прошли матчи девятого тура, амстердамский «Аякс» сыграл в гостях с «Хераклесом» и выиграл у него 4:3 - как обычно, матчи Эредивизии проходят результативно. Дубль в этом матче сделал нападающий сборной страны Ваут Вегхорст, именно его мяч и оказался победным.

В результате за первые три матча в составе клуба у него уже три гола и одна голевая передача - и все после выходов на замену. Последним игроком, демонстрировавшим такую удивительную результативность в составе клуба после выходов на замену - это ранний Златан Ибрагимович, выступавший за «Аякс» с 2001 по 2004 год.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Ваут Вегхорст

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