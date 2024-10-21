​«Утрехт» установил рекорд Эредивизии

В чемпионате Нидерландов прошли матчи девятого тура, «Утрехт» сыграл в гостях с «Гронингеном» и сумел выиграть с минимальным преимуществом благодаря голу во втором тайме.

Как оказалось, для клуба это была уже десятая победа кряду, одержанная с минимальным преимуществом в один мяч. Это наиболее продолжительная подобная прагматичная серия за всю историю чемпионата Нидерландов.

Сейчас «Утрехт» выбрался уже на второе место в турнирной таблице Эредивизии. В следующем туре чемпионата «Утрехт» сыграет в домашнем матче с «Фейеноордом», это случится 27 октября, в воскресенье.