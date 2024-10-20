«Фейеноорд» 5 раз огорчил соседей по таблице

В девятом туре чемпионата Нидерландов играли соседи по таблице «Гоу Эхед Иглс» и «Фейеноорд». Судьбу встречи предрешили голы гостей в середине первого тайма. Ибрагим Осман блеснул техникой и завершил свою атаку метким ударом. После ошибки в обороне Йориса Крамера счет удвоил Антони Миламбо - 0:2. Дальний удар Кинтена Тимбера на 44-й минуте, и счет разгромный.
После перерыва «Фейеноорд» разыграл мяч до верного, и Аясэ Уэда не мог промахнуться. Еще и Хулиан Карранса отличился - 0:5. Только тогда соперник забил гол престижа, это Оливер Эдвардсен был точен дальним ударом.
Этот успех позволил «Фейеноорду» ворваться в тройку лучших команд.
Протокол игры
|15'Осман Ибрагим (0:1)
|22'Миламбо Антони (0:2)
|44'Тимбер Квинтен (0:3)
|58'Уэда Аясэ (0:4)
|77'Карранса Хулиан (0:5)
|(1:5) Эдвардсен Оливер81'
Плогман Лука•Дейл Матс•Наубер Геррит•Крамер Йорис•Aske Adelgaard 19'63' (Сюре Матис (63') •Линторст Эверт•Льянсана Энрик•Адеканье Бобби63' (Robbin Weijenberg (63') •Мартинсен Якоб78' (Штоккерс Финн (78') •Антман Оливер62' (Эдвардсен Оливер (62') •Эдвардсен Виктор78' (Milan Smit (78')
Велленройтер Тимон•Лотомба Жордан•Траунер Гернот 31'65' (Белен Томас (65') •Ганцко Давид•Буэно Уго68' (Смал Гийс (68') •Миламбо Антони74' (Зерруки Рамиз (74') •Ин-Бом Хван• 42'Тимбер Квинтен•Осман Ибрагим•Уэда Аясэ73' (Карранса Хулиан (73') •Пайшао Игор65' (Иванушец Лука (65')
19 октября. Стадион "Де Аделарсхорст".
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