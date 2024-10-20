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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» 5 раз огорчил соседей по таблице

20 Октября 2024 • 00:07 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
1:5
Фейеноорд
окончен

В девятом туре чемпионата Нидерландов играли соседи по таблице «Гоу Эхед Иглс» и «Фейеноорд». Судьбу встречи предрешили голы гостей в середине первого тайма. Ибрагим Осман блеснул техникой и завершил свою атаку метким ударом. После ошибки в обороне Йориса Крамера счет удвоил Антони Миламбо - 0:2. Дальний удар Кинтена Тимбера на 44-й минуте, и счет разгромный.

После перерыва «Фейеноорд» разыграл мяч до верного, и Аясэ Уэда не мог промахнуться. Еще и Хулиан Карранса отличился - 0:5. Только тогда соперник забил гол престижа, это Оливер Эдвардсен был точен дальним ударом.

Этот успех позволил «Фейеноорду» ворваться в тройку лучших команд.

Протокол игры  
Гоу Эхед Иглс1:5Фейеноорд
  15'Осман Ибрагим (0:1)
  22'Миламбо Антони (0:2)
  44'Тимбер Квинтен (0:3)
  58'Уэда Аясэ (0:4)
  77'Карранса Хулиан (0:5)
(1:5) Эдвардсен Оливер81'  
Плогман ЛукаДейл МатсНаубер ГерритКрамер ЙорисAske Adelgaard  19' 63' (Сюре Матис ( 63') Линторст ЭвертЛьянсана ЭнрикАдеканье Бобби 63' (Robbin Weijenberg ( 63') Мартинсен Якоб 78' (Штоккерс Финн ( 78') Антман Оливер 62' (Эдвардсен Оливер ( 62') Эдвардсен Виктор 78' (Milan Smit ( 78')
Запасные: Jari De BusserДирксен ЮлиюсАмофа ДжамалЯнсен СвенЛука ЭверинкТвигт Калвин
Велленройтер ТимонЛотомба ЖорданТраунер Гернот  31' 65' (Белен Томас ( 65') Ганцко ДавидБуэно Уго 68' (Смал Гийс ( 68') Миламбо Антони 74' (Зерруки Рамиз ( 74') Ин-Бом Хван  42'Тимбер КвинтенОсман ИбрагимУэда Аясэ 73' (Карранса Хулиан ( 73') Пайшао Игор 65' (Иванушец Лука ( 65')
Запасные: Хадж-Мусса АнисМитчелл ХейландПетков АлексБейло ЮстинДживайро РидГонсалес Факундо
19 октября. Стадион "Де Аделарсхорст".
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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Гоу Эхед Иглс

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