«Фейеноорд» 5 раз огорчил соседей по таблице

В девятом туре чемпионата Нидерландов играли соседи по таблице «Гоу Эхед Иглс» и «Фейеноорд». Судьбу встречи предрешили голы гостей в середине первого тайма. Ибрагим Осман блеснул техникой и завершил свою атаку метким ударом. После ошибки в обороне Йориса Крамера счет удвоил Антони Миламбо - 0:2. Дальний удар Кинтена Тимбера на 44-й минуте, и счет разгромный.

После перерыва «Фейеноорд» разыграл мяч до верного, и Аясэ Уэда не мог промахнуться. Еще и Хулиан Карранса отличился - 0:5. Только тогда соперник забил гол престижа, это Оливер Эдвардсен был точен дальним ударом.

Этот успех позволил «Фейеноорду» ворваться в тройку лучших команд.