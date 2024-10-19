«АЗ Алкмаар» быстро остался вдесятером и не прервал победную серию ПСВ

В девятом туре чемпионата Нидерландов ПСВ гостил у АЗ, одного из конкурентов, который после успешной серии дважды подряд проиграл.
Игру алкмаарцам испортило удаление защитника Давида Мёллера Вольфе на 10-й минуте за снос Люка де Йонга у штрафной. ПСВ воспользовался ситуацией очень быстро. На 15-й минуте де Йонг отличился с передачи Гуса Тиля, а на 22-й - Ноа Ланг удвоил перевес. После этого игра успокоилась, а проигравшая сторона забила гол престижа на 90-й минуте, рикошет помог отличиться Денсо Касиусу.
ПСВ выиграл все девять матчей сезона, соперник идет на третьем месте.
Протокол игры
|15'Де Йонг Люк (0:1)
|22'Ланг Ноа (0:2)
|(1:2) Касиус Денсо90'
Овусу-Одуро Рим•Майкума Сейя•Пенетра Алешандре•Деккер Максим•Мёллер Вольфе Давид• 10'Белич Кристиян73' (Бюрместер Зико (73') •Класи Йорди73' (Копмейнерс Пер (73') •Поку Эрнест73' (Де Вит Меес (73') •Мейнанс Свен16' (Касиус Денсо (16') •Ван Боммел Рубен•Пэрротт Трой62' (Лахдо Майкель (62')
Бенитес Вальтер•Карсдорп Рик•Фламинго Райан•Боскальи Оливье•Жуниор Мауро63' (Оппегорд Фредрик (63') •Сайбари Исмаэль63' (Тильман Малик (63') •Тиль Гус•Схаутен Йерди46' (Перишич Иван (46') •Бакайоко Жоан•Де Йонг Люк78' (Пепи Рикардо (78') •Ланг Ноа46' (Обиспо Армандо (46')
19 октября. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
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