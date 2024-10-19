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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«АЗ Алкмаар» быстро остался вдесятером и не прервал победную серию ПСВ

19 Октября 2024 • 21:40 Комментировать
АЗ Алкмаар
1:2
ПСВ

В девятом туре чемпионата Нидерландов ПСВ гостил у АЗ, одного из конкурентов, который после успешной серии дважды подряд проиграл.

Игру алкмаарцам испортило удаление защитника Давида Мёллера Вольфе на 10-й минуте за снос Люка де Йонга у штрафной. ПСВ воспользовался ситуацией очень быстро. На 15-й минуте де Йонг отличился с передачи Гуса Тиля, а на 22-й - Ноа Ланг удвоил перевес. После этого игра успокоилась, а проигравшая сторона забила гол престижа на 90-й минуте, рикошет помог отличиться Денсо Касиусу.

ПСВ выиграл все девять матчей сезона, соперник идет на третьем месте.

Протокол игры  
АЗ Алкмаар1:2ПСВ
  15'Де Йонг Люк (0:1)
  22'Ланг Ноа (0:2)
(1:2) Касиус Денсо90'  
Овусу-Одуро РимМайкума СейяПенетра АлешандреДеккер МаксимМёллер Вольфе Давид  10'Белич Кристиян 73' (Бюрместер Зико ( 73') Класи Йорди 73' (Копмейнерс Пер ( 73') Поку Эрнест 73' (Де Вит Меес ( 73') Мейнанс Свен 16' (Касиус Денсо ( 16') Ван Боммел РубенПэрротт Трой 62' (Лахдо Майкель ( 62')
Запасные: Зут ЙерунБеркхаут ЙорнКвакман ДэйвАддай ДжейденKees SmitВерхюлст Хоби
Бенитес ВальтерКарсдорп РикФламинго РайанБоскальи ОливьеЖуниор Мауро 63' (Оппегорд Фредрик ( 63') Сайбари Исмаэль 63' (Тильман Малик ( 63') Тиль ГусСхаутен Йерди 46' (Перишич Иван ( 46') Бакайоко ЖоанДе Йонг Люк 78' (Пепи Рикардо ( 78') Ланг Ноа 46' (Обиспо Армандо ( 46')
Запасные: Дроммел ЙоэлШикс НикЛэнд ТайгоДриауех КаухайбЛедесма Ричард
19 октября. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ АЗ Алкмаар

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