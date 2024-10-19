«АЗ Алкмаар» быстро остался вдесятером и не прервал победную серию ПСВ

В девятом туре чемпионата Нидерландов ПСВ гостил у АЗ, одного из конкурентов, который после успешной серии дважды подряд проиграл.

Игру алкмаарцам испортило удаление защитника Давида Мёллера Вольфе на 10-й минуте за снос Люка де Йонга у штрафной. ПСВ воспользовался ситуацией очень быстро. На 15-й минуте де Йонг отличился с передачи Гуса Тиля, а на 22-й - Ноа Ланг удвоил перевес. После этого игра успокоилась, а проигравшая сторона забила гол престижа на 90-й минуте, рикошет помог отличиться Денсо Касиусу.

ПСВ выиграл все девять матчей сезона, соперник идет на третьем месте.