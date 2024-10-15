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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Дест: «В ПСВ ко мне вернулась уверенность в своих силах»

15 Октября 2024 • 01:59 Комментировать

Бывший защитник «Барселоны» и «Милана» Серджино Дест дал интервью, в котором рассказал о том, как восстановился после не самых удачных отрезков в своей карьере - особенно в «Барселоне», где он часто смотрелся на поле неуклюже и совершал ошибки.

- В «Милане» я мало играл и ничего не понял в этом клубе. В ПСВ я сразу почувствовал поддержку других игроков и команды в целом, в том числе, разумеется, и наставника. Тут спокойная, мирная атмосфера, которая позволяет сфокусироваться на главном, на выступлениях, - цитирует слова Деста pianetamilan.it.

Сейчас ПСВ лидирует в чемпионате Нидерландов.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Серджино Дест
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