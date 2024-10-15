​Дест: «В ПСВ ко мне вернулась уверенность в своих силах»

Бывший защитник «Барселоны» и «Милана» Серджино Дест дал интервью, в котором рассказал о том, как восстановился после не самых удачных отрезков в своей карьере - особенно в «Барселоне», где он часто смотрелся на поле неуклюже и совершал ошибки.

- В «Милане» я мало играл и ничего не понял в этом клубе. В ПСВ я сразу почувствовал поддержку других игроков и команды в целом, в том числе, разумеется, и наставника. Тут спокойная, мирная атмосфера, которая позволяет сфокусироваться на главном, на выступлениях, - цитирует слова Деста pianetamilan.it.

Сейчас ПСВ лидирует в чемпионате Нидерландов.