Дест: «После ухода Месси в «Барселоне» испортилась атмосфера»

Бывший футболист «Барселоны» Серджино Дест рассказал, как на команду повлиял уход Лионеля Месси.

Американский крайний защитник пополнил ряды каталонского гранда в 2020 году. После завершения сезона-2020/21 «сине-гранатовые» потеряли Лионеля Месси – у него закончился контракт. Впоследствии аргентинец перебрался в «ПСЖ» свободным агентом.

«В моём первом сезоне в раздевалке «Барселоны» была хорошая атмосфера, Месси постоянно шутил. После ухода Лео всё изменилось – мы лишились этого веселья», – цитирует Barca Universal Деста, перешедшего из «Барселоны» в нидерландский ПСВ минувшим летом.