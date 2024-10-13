Дест: «Хави не был честен со мной в «Барселоне»

Бывший правый защитник «Барселоны» Серджино Дест рассказал, как не сработался с Хави Эрнандесом.

Американец представлял цвета «сине-гранатовых» с 2020 по нынешний год, после чего перебрался в нидерландский ПСВ. Каталонский гранд заплатил за латераля более 20 млн евро «Аяксу», но игроку так и не удалось оправдать ожидания.

«С Хави я чувствовал, что мои возможности на поле ограничивают, я не был собой. Мне хотелось участвовать в атаке, ведь это моя главная сильная сторона, но тренер просил не выдвигаться вперёд.

Хави не был честен со мной. Прошлым летом, прежде чем я уехал в отпуск, он сказал мне: «Не слушай журналистов, ты мне нужен». Когда я вернулся, он заявил: «Тебе нужно уйти», – высказался в интервью Diario Sport Дест.