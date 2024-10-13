Дест: «В «Барселоне» я потерял уверенность в себе»

Бывший защитник «Барселоны» Серджино Дест, ныне выступающий в ПСВ, вспомнил о каталонском этапе карьеры.

Американский футболист пополнил ряды «сине-гранатовых» в 2020 году, перебравшись из «Аякса» за 21 млн евро. Латераль так и не заиграл в «Барселоне», и спустя четыре года был отпущен в ПСВ без платы за трансфер.

«В «Барсе» я потерял веру в свой футбол. Я очень хотел выходить на поле, показывать себя. Но это был невероятный, прекрасный опыт. «Барселона» навсегда останется в моём сердце», – сказал в интервью Diario Sport 23-летний игрок, продолжающий восстановление после разрыва крестообразной связки.