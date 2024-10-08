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Умер Йохан Неескенс - легенда нидерландского футбола

08 Октября 2024 • 00:43 Комментировать

Горе в Нидерландах - из жизни ушёл Йохан Неескенс, легенда местного футбола почти такого же калибра, как и безвременно покинувший нас в 2016-м его тёзка Кройф. Неескенс был современником Кройфа, и, когда тот отказался выступать на чемпионате мира в 1978-м, подхватил знамя и вывел команду в финал, где, разумеется, выиграть у хозяев турнира, сборной Аргентины, не представлялось реальным.

Неескенс также поиграл и в «Аяксе», и в «Барселоне» вместе с Кройфом. По ходу своей карьеры показал себя настоящим приверженцем тотального футбола - успешно играл и в нападении, и крайнего защитника, и даже центрального оборонца.

Неескенс покинул бренный мир в возрасте 73 лет.


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Евро-Футбол.Ру,
Йохан Кройф Йохан Неескенс
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