​Френки де Йонг вошёл в пятёрку наиболее часто выступавших за «Барселону» игроков из Нидерландов

В испанском чемпионате проходят матчи девятого тура, «Барселона» без особых хлопот забила в первом тайме три мяча «Алавесу» и выиграла у того со счётом 3:0. Во втором тайме на поле появился восстанавливающийся после сложной травмы нидерландский полузащитник Френки де Йонг.

Он сыграл свой 215-й матч за «Барселону» и вошёл по этому показателю в пятёрку лучших игроков из Нидерландов по этому показателю. Лидирует тут Филипп Коку с 292 матчами, затем Рональд Куман - 264 матча. Патрик Клюйверт сыграл в 257 матчах за «Барсу», а Михаэль Райцигер - 255. У де Йонга теперь 215 матчей за «Барселону».