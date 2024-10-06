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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Френки де Йонг вошёл в пятёрку наиболее часто выступавших за «Барселону» игроков из Нидерландов

06 Октября 2024 • 20:38 Комментировать

В испанском чемпионате проходят матчи девятого тура, «Барселона» без особых хлопот забила в первом тайме три мяча «Алавесу» и выиграла у того со счётом 3:0. Во втором тайме на поле появился восстанавливающийся после сложной травмы нидерландский полузащитник Френки де Йонг.

Он сыграл свой 215-й матч за «Барселону» и вошёл по этому показателю в пятёрку лучших игроков из Нидерландов по этому показателю. Лидирует тут Филипп Коку с 292 матчами, затем Рональд Куман - 264 матча. Патрик Клюйверт сыграл в 257 матчах за «Барсу», а Михаэль Райцигер - 255. У де Йонга теперь 215 матчей за «Барселону».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Филипп Коку Патрик Клюйверт михаэль райцигер Френки де Йонг ещё теги
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