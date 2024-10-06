«Аякс» только на 90-й минуте дожал «Гронинген»

В восьмом туре чемпионата Нидерландов «Аякс» принимал «Гронинген», идущий в середине таблицы. Столичная команда вполне могла провалить эту встречу, но играла до конца.
На 21-й минуте «Аякс» повел после удара Дэви Классена, но после ошибки Йосипа Шутало пропустил в ответ в середине второго тайма, отличился Йорг Схредерс. Тут же пенальти в ворота гостей, но удар Бранко ван ден Бомена парировал вратарь. Только в компенсированное время амстердамцы добились своего после ударов Ваута Вегхорста и Чубы Акпома.
3:1, «Аякс» идет на пятом месте, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Классен Дэви21'
|69'Схредерс Йорг (1:1)
|(2:1) Вегхорст Ваут90'
|(3:1) Акпом Чуба90'
Пасвер Ремко•Ренсх Девайн•Шутало Йосип 65'84' (Гааей Антон (84') •Бас Юри• 73'Хато Йоррель•Ван ден Бомен Бранко•Классен Дэви74' (Хендерсон Джордан (74') •Тейлор Кеннет•Траоре Бертран60' (Расмуссен Кристиан (60') •Бробби Брайан59' (Акпом Чуба (59') •Годс Мика 83'84' (Вегхорст Ваут (84')
Вассен Этьенн•Бакуна Леандро•Ренте Марко•Блокзайл Тиймен• 71'Wouter Prins80' (Finn Stam (80') •Мендес Руи•Ресинк Стейе 42'46' (Валенте Лусиано (46') •Хове Йохан•Схредерс Йорг84' (Пелюпесси Йоей (84') •Постема Романо•Ван Берген Том80' (Остинг Тейс (80')
06 октября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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