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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» только на 90-й минуте дожал «Гронинген»

06 Октября 2024 • 19:52 Комментировать
Аякс
3:1
Гронинген
окончен

В восьмом туре чемпионата Нидерландов «Аякс» принимал «Гронинген», идущий в середине таблицы. Столичная команда вполне могла провалить эту встречу, но играла до конца.

На 21-й минуте «Аякс» повел после удара Дэви Классена, но после ошибки Йосипа Шутало пропустил в ответ в середине второго тайма, отличился Йорг Схредерс. Тут же пенальти в ворота гостей, но удар Бранко ван ден Бомена парировал вратарь. Только в компенсированное время амстердамцы добились своего после ударов Ваута Вегхорста и Чубы Акпома.

3:1, «Аякс» идет на пятом месте, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Аякс3:1Гронинген
(1:0) Классен Дэви21'  
  69'Схредерс Йорг (1:1)
(2:1) Вегхорст Ваут90'  
(3:1) Акпом Чуба90'  
Пасвер РемкоРенсх ДевайнШутало Йосип  65' 84' (Гааей Антон ( 84') Бас Юри  73'Хато ЙоррельВан ден Бомен БранкоКлассен Дэви 74' (Хендерсон Джордан ( 74') Тейлор КеннетТраоре Бертран 60' (Расмуссен Кристиан ( 60') Бробби Брайан 59' (Акпом Чуба ( 59') Годс Мика  83' 84' (Вегхорст Ваут ( 84')
Запасные: Ругани ДаниэлеРамай ДиантФаберски ЯнБанель ДжейдонКаплан АхметджанТахирович БенджаминВейндал Оуэн
Вассен ЭтьеннБакуна ЛеандроРенте МаркоБлокзайл Тиймен  71'Wouter Prins 80' (Finn Stam ( 80') Мендес РуиРесинк Стейе  42' 46' (Валенте Лусиано ( 46') Хове ЙоханСхредерс Йорг 84' (Пелюпесси Йоей ( 84') Постема РоманоВан Берген Том 80' (Остинг Тейс ( 80')
Запасные: Юрьюс ХиддеЭмеран НоаMaxim MarianiТурай ФофинSven BoulandБарон Дирк
06 октября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Гронинген

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Бесплатный прогноз и ставка на Аякс — Гронинген чемпионата мира Нидерландов — 6 октября 2024
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