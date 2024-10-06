«Аякс» только на 90-й минуте дожал «Гронинген»

В восьмом туре чемпионата Нидерландов «Аякс» принимал «Гронинген», идущий в середине таблицы. Столичная команда вполне могла провалить эту встречу, но играла до конца.

На 21-й минуте «Аякс» повел после удара Дэви Классена, но после ошибки Йосипа Шутало пропустил в ответ в середине второго тайма, отличился Йорг Схредерс. Тут же пенальти в ворота гостей, но удар Бранко ван ден Бомена парировал вратарь. Только в компенсированное время амстердамцы добились своего после ударов Ваута Вегхорста и Чубы Акпома.

3:1, «Аякс» идет на пятом месте, соперник - 10-й.