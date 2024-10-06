​«Фейнеоорд» установил свой личный рекорд в 21-м веке

В Нидерландах проходят матчи восьмого тура Эредивизии, «Фейеноорд» принимал в домашних стенах чемпиона 2010 года «Твенте» и обыграл соперника со счётом 2:1.

«Фейеноорд» не проигрывает в домашних встречах в чемпионате Нидерландов уже 27 матчей - и это самая длинная подобная серия в 21-м веке для клуба из Роттердама.

Лишь в конце 70-х годов прошлого столетия у клуба была ещё более продолжительная аналогичная серия. Тогда, вплоть до сезона 1978\1979, клуб из Роттердама не проигрывал дома 41 матч.

В следующем туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» сыграет в гостях с «Гоу Эхед Иглз».