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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Фейнеоорд» установил свой личный рекорд в 21-м веке

06 Октября 2024 • 19:28 Комментировать
Фейеноорд
2:1
Твенте

В Нидерландах проходят матчи восьмого тура Эредивизии, «Фейеноорд» принимал в домашних стенах чемпиона 2010 года «Твенте» и обыграл соперника со счётом 2:1.

«Фейеноорд» не проигрывает в домашних встречах в чемпионате Нидерландов уже 27 матчей - и это самая длинная подобная серия в 21-м веке для клуба из Роттердама.

Лишь в конце 70-х годов прошлого столетия у клуба была ещё более продолжительная аналогичная серия. Тогда, вплоть до сезона 1978\1979, клуб из Роттердама не проигрывал дома 41 матч.

В следующем туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» сыграет в гостях с «Гоу Эхед Иглз».


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Фейеноорд

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