«Фейеноорд» был сильнее конкурентов из «Твенте»

Лучший из моментов, которые не стали голевыми, был у Данна Ротса, который без помех стрелял и не попал в цель. Ближе к концу первого тайма роттердамцы обеспечили себе результат. На 28-й минуте Аясэ Уэда головой замкнул подачу и открыл счет. А на 43-й - Хван Ин-Бом здорово из-за штрафной направил мяч в сетку - 2:0. Сем Стейн подарил интригу на 79-й минуте, но гости не спаслись - 2:1.
«Твенте» остается на четвертом месте, соперник в одном очке позади.
Протокол игры
|(1:0) Уэда Аясэ28'
|(2:0) Ин-Бом Хван43'
|79'Стейн Сем (2:1)
Велленройтер Тимон•Лотомба Жордан•Белен Томас•Ганцко Давид•Буэно Уго83' (Смал Гийс (83') •Миламбо Антони90' (Гонсалес Факундо (90') •Ин-Бом Хван• 66'Тимбер Квинтен• 90'Осман Ибрагим65' (Зерруки Рамиз (65') •Уэда Аясэ84' (Карранса Хулиан (84') •Пайшао Игор
Уннерсталл Ларс•Ван Рой Барт•Меес Хилгерс• 71'Макс Брюнс84' (Кьёлё Матиас (84') •Салах-Эддин Анасс65' (Кюйперс Бас (65') •Регер Юри84' (Бесселинк Гийс (84') •Влап Михел74' (Эйтинг Карел (74') •Даан Ротс64' (Лтайеф Сайфалла (64') •Стейн Сем• 90'Ван Берген Митчелл•Ламмерс Сэм
06 октября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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