«Фейеноорд» был сильнее конкурентов из «Твенте»

В восьмом туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» провёл непростой матч с конкурентами из «Твенте».

Лучший из моментов, которые не стали голевыми, был у Данна Ротса, который без помех стрелял и не попал в цель. Ближе к концу первого тайма роттердамцы обеспечили себе результат. На 28-й минуте Аясэ Уэда головой замкнул подачу и открыл счет. А на 43-й - Хван Ин-Бом здорово из-за штрафной направил мяч в сетку - 2:0. Сем Стейн подарил интригу на 79-й минуте, но гости не спаслись - 2:1.

«Твенте» остается на четвертом месте, соперник в одном очке позади.