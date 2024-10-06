Лидер «Фейеноорда» Хименес рассказал о сорвавшемся переходе в топ-клуб

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес мог продолжить карьеру в Италии.

Интерес к мексиканцу приписывался множеству представителей ведущих европейских чемпионатов, однако 23-летний игрок остался в «Фейеноорде».

«Милан» пытался подписать меня в последний день летнего трансферного окна. Клуб сделал предложение «Фейеноорду», но безуспешно.

Выступать за «Милан» – моя мечта. Это один из крупнейших клубов мира», – приводит слова форварда Transfer News Live со ссылкой на ESPN.

Ныне травмированный Сантьяго Хименес записал на свой счёт 53 гола в 93 матчах за «Фейеноорд». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 млн евро.