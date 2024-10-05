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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ в меньшинстве не упустил победу над «Спартой»

05 Октября 2024 • 23:02 Комментировать
ПСВ
2:1
Спарта Роттердам

В восьмом туре чемпионата Нидерландов ПСВ принимал «Спарту».

Фаворит поединка пропустил быстрый гол после атаки, которую завершил Тобиас Леуритсен. В ответ у Малика Тильмана хороший момент, но выручил голкипер. На 35-й минуте Оливье Боскальи пробивал по воротам, и мяч от защитника оказался в сетке - 1:1. Через три минуты Люк де Йонг ударом с лета забил еще один гол - 2:1.

На 49-й минуте Маттео Дамс удален за фол последней надежды. Моменты сошли на нет, и ПСВ довел дело до победы.

«Спарта» делит шестое место, соперник же идет без потерь.

Протокол игры  
ПСВ2:1Спарта Роттердам
  10'Леуритсен Тобиас (0:1)
(1:1) Версейрен Арно35'  
(2:1) Де Йонг Люк38'  
Бенитес ВальтерЛедесма Ричард 83' (Ланг Ноа ( 83') Фламинго РайанБоскальи ОливьеДамс Маттео  49'Тиль Гус 90' (Нагало Адамо ( 90') Жуниор МауроСайбари Исмаэль 77' (Обиспо Армандо ( 77') Перишич Иван 46' (Бакайоко Жоан ( 46') Де Йонг Люк 69' (Пепи Рикардо ( 69') Тильман Малик 83' (Карсдорп Рик ( 83')
Запасные: Дроммел ЙоэлЛэнд ТайгоСмоленарс Тейн
Олай НикБакари Саид 83' (Ayoub Oufkir ( 83') Мейссен РикЭрдхёйзен МайкВан дер Кюст Джевенсио  74' 82' (Кляйн Майк ( 82') Клемент Пелле  47' 69' (Китолано Джошуа ( 69') МетиньоНегли Камиель 83' (Рейт Бойд ( 83') Версейрен АрноНассо МохамедЛеуритсен Тобиас 41' (Мито Сюнсукэ ( 41')
Запасные: Шондервальдт ЮриДе Гузман ДжонатанРейтмайер КайленMax de LigtБас ЮлианHamza el DahriMarvin Young
05 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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