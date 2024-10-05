ПСВ в меньшинстве не упустил победу над «Спартой»

В восьмом туре чемпионата Нидерландов ПСВ принимал «Спарту».
Фаворит поединка пропустил быстрый гол после атаки, которую завершил Тобиас Леуритсен. В ответ у Малика Тильмана хороший момент, но выручил голкипер. На 35-й минуте Оливье Боскальи пробивал по воротам, и мяч от защитника оказался в сетке - 1:1. Через три минуты Люк де Йонг ударом с лета забил еще один гол - 2:1.
На 49-й минуте Маттео Дамс удален за фол последней надежды. Моменты сошли на нет, и ПСВ довел дело до победы.
«Спарта» делит шестое место, соперник же идет без потерь.
Протокол игры
|10'Леуритсен Тобиас (0:1)
|(1:1) Версейрен Арно35'
|(2:1) Де Йонг Люк38'
Бенитес Вальтер•Ледесма Ричард83' (Ланг Ноа (83') •Фламинго Райан•Боскальи Оливье•Дамс Маттео• 49'Тиль Гус90' (Нагало Адамо (90') •Жуниор Мауро•Сайбари Исмаэль77' (Обиспо Армандо (77') •Перишич Иван46' (Бакайоко Жоан (46') •Де Йонг Люк69' (Пепи Рикардо (69') •Тильман Малик83' (Карсдорп Рик (83')
Запасные: Дроммел Йоэл•Лэнд Тайго•Смоленарс Тейн
Олай Ник•Бакари Саид83' (Ayoub Oufkir (83') •Мейссен Рик•Эрдхёйзен Майк•Ван дер Кюст Джевенсио 74'82' (Кляйн Майк (82') •Клемент Пелле 47'69' (Китолано Джошуа (69') •Метиньо•Негли Камиель83' (Рейт Бойд (83') •Версейрен Арно•Нассо Мохамед•Леуритсен Тобиас41' (Мито Сюнсукэ (41')
05 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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