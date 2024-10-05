ПСВ в меньшинстве не упустил победу над «Спартой»

В восьмом туре чемпионата Нидерландов ПСВ принимал «Спарту».

Фаворит поединка пропустил быстрый гол после атаки, которую завершил Тобиас Леуритсен. В ответ у Малика Тильмана хороший момент, но выручил голкипер. На 35-й минуте Оливье Боскальи пробивал по воротам, и мяч от защитника оказался в сетке - 1:1. Через три минуты Люк де Йонг ударом с лета забил еще один гол - 2:1.

На 49-й минуте Маттео Дамс удален за фол последней надежды. Моменты сошли на нет, и ПСВ довел дело до победы.

«Спарта» делит шестое место, соперник же идет без потерь.