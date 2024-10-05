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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Шоне отмечает юбилей - 400-й матч в стартовом составе в Эредивизии

05 Октября 2024 • 20:39 Комментировать
НАК Бреда
0:0
НЕК Неймеген
1 2.85 X 3.40 2 2.45
2-й тайм

В Нидерландах проходят матчи восьмого тура Эредивизии, НЕК из Неймегена встречается с созвучным клубом НАК из Бреды. Для опытнейшего датчанина Лассе Шоне из НЕКа, памятного по выступлениям за «Аякс» Эрика тен Хага, это юбилейный, 400-й матч в стартовом составе чемпионата Нидерландов.

Он стал первым игроком в 21-м веке, добравшимся до такого показателя. В пятёрку входят также Йенс Тоорнстра, у которого 397 матчей, Петер Висгерхоф с 362-мя матчами, Габор Бабош и Виллем Янссен - оба по 360 матчей в высшей лиге чемпионата Нидерландов.

Лассе Шоне выступает за свой нынешний клуб с 2021 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Нек Неймеген Лассе Шоне

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НАК БРЕДА НЕК НЕЙМЕГЕН
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