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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» установил клубный рекорд своим разгромом «Бешикташа»

30 Сентября 2024 • 01:45 Комментировать

«Лучший «Аякс» за долгое время» - так в Нидерландах оценили дебют амстердамского клуба в новом сезоне Лиги Европы, «аяксиды» забили четыре безответных мяча турецкому «Бешикташу».

Как оказалось, это была седьмая победа «Аякса» над «Бешикташем» в семи сыгранных в европейских турнирах матчах - и она стала рекордной в том смысле, что ещё ни одного другого соперника в своей истории «Аякс» не обыгрывал более шести раз за всё время противостояния в тех или иных европейских турнирах.

Напомним, что «Аякс» является четырёхкратным победителем Кубка и Лиги чемпионов - в период с 1971 по 1973 год, а затем в 1995-м.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бешикташ
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