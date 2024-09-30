«Аякс» установил клубный рекорд своим разгромом «Бешикташа»

«Лучший «Аякс» за долгое время» - так в Нидерландах оценили дебют амстердамского клуба в новом сезоне Лиги Европы, «аяксиды» забили четыре безответных мяча турецкому «Бешикташу».

Как оказалось, это была седьмая победа «Аякса» над «Бешикташем» в семи сыгранных в европейских турнирах матчах - и она стала рекордной в том смысле, что ещё ни одного другого соперника в своей истории «Аякс» не обыгрывал более шести раз за всё время противостояния в тех или иных европейских турнирах.

Напомним, что «Аякс» является четырёхкратным победителем Кубка и Лиги чемпионов - в период с 1971 по 1973 год, а затем в 1995-м.