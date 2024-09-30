​«Утрехт» впервые за 30 лет вышел на второе место в чемпионате Нидерландов

В чемпионате Нидерландов состоялись матчи седьмого тура, «Утрехт» по воле календаря был вынужден съездить в Алкмаар, где достаточно неожиданно взял три очка, обыграв крепкий АЗ со счётом 2:1. Победа позволила клубу пройти АЗ в турнирной таблице и подняться на второе место вслед за действующим чемпионом страны ПСВ.

Как оказалось, столь высоко «Утрехт» забрался в турнирной таблице Эредивизии впервые за без малого тридцать лет. В последний раз этот клуб занимал второе место в турнирной таблице чемпионата аж 14 октября 1994 года. Но в итоге тот сезон «Утрех» закончил только на двенадцатом месте.