«Аякс» не без проблем дожал главного аутсайдера

В седьмом туре Эредивизии «Аякс» гостил у «Валвейка», проигравшего все матчи на старте. Аутсайдер яростно отбивал атаки соперника и пропустил только на 76-й минуте - Дэви Классен нанес удар, и голкипер перевел мяч в штангу, а Бертран Траоре сыграл на добивании - 0:1. В компенсированное время были сняты все вопросы, когда отличился Мика Годс - 0:2.

«Аякс» набрал 10 очков и рванул на пятое место.