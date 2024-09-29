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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» не без проблем дожал главного аутсайдера

29 Сентября 2024 • 19:48 Комментировать
Валвейк
0:2
Аякс

В седьмом туре Эредивизии «Аякс» гостил у «Валвейка», проигравшего все матчи на старте. Аутсайдер яростно отбивал атаки соперника и пропустил только на 76-й минуте - Дэви Классен нанес удар, и голкипер перевел мяч в штангу, а Бертран Траоре сыграл на добивании - 0:1. В компенсированное время были сняты все вопросы, когда отличился Мика Годс - 0:2.

«Аякс» набрал 10 очков и рванул на пятое место.

Протокол игры  
Валвейк0:2Аякс
  76'Траоре Бертран (0:1)
  90'Годс Мика (0:2)
Хауэн ЙерунЛеливелд ЮлианВан Гелдерен Лиам  20'Ван ден Бёйс ДариоКастильо Хуан II 51' (Мейерс Арон ( 51'  57') Вайдманн ДаудаУкили ЯссинКлеонизе Денильо 46' (Маргарет Рихонелл ( 46') Tim van de Loo 80' (Ихаттарен Мохаммед ( 80') Локеза Крис 80' (Якобсен Александер ( 80') Завада Оскар
Запасные: Ваутерс ЛуукФелида КевинВруг ПатрикВан Осх ЯникНимейер РёвенКестинг ДжойТакидин Ильяс
Пасвер РемкоРенсх ДевайнШутало ЙосипБас ЮриХато ЙоррельКлассен Дэви 84' (Хендерсон Джордан ( 84') Ван ден Бомен БранкоТейлор Кеннет 65' (Траоре Бертран ( 65') Расмуссен Кристиан 56' (Годс Мика ( 56') Бробби Брайан  36' 56' (Акпом Чуба ( 56') Банель Джейдон 65' (Фитц-Джим Киян ( 65')
Запасные: Ругани ДаниэлеРамай ДиантГортер ДжейХлинссон КристианКаплан АхметджанТахирович БенджаминВейндал Оуэн
29 сентября. Стадион "Мандемейкерс" (Ваалвийк).
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Валвейк

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Надёжный прогноз и ставка на матч Валвейк — Аякс чемпионата Нидерландов — 29 сентября 2024
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