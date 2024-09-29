«Аякс» не без проблем дожал главного аутсайдера

В седьмом туре Эредивизии «Аякс» гостил у «Валвейка», проигравшего все матчи на старте. Аутсайдер яростно отбивал атаки соперника и пропустил только на 76-й минуте - Дэви Классен нанес удар, и голкипер перевел мяч в штангу, а Бертран Траоре сыграл на добивании - 0:1. В компенсированное время были сняты все вопросы, когда отличился Мика Годс - 0:2.
«Аякс» набрал 10 очков и рванул на пятое место.
Протокол игры
|76'Траоре Бертран (0:1)
|90'Годс Мика (0:2)
Хауэн Йерун•Леливелд Юлиан•Ван Гелдерен Лиам• 20'Ван ден Бёйс Дарио•Кастильо Хуан II51' (Мейерс Арон (51') • 57'Вайдманн Дауда•Укили Яссин•Клеонизе Денильо46' (Маргарет Рихонелл (46') •Tim van de Loo80' (Ихаттарен Мохаммед (80') •Локеза Крис80' (Якобсен Александер (80') •Завада Оскар
Пасвер Ремко•Ренсх Девайн•Шутало Йосип•Бас Юри•Хато Йоррель•Классен Дэви84' (Хендерсон Джордан (84') •Ван ден Бомен Бранко•Тейлор Кеннет65' (Траоре Бертран (65') •Расмуссен Кристиан56' (Годс Мика (56') •Бробби Брайан 36'56' (Акпом Чуба (56') •Банель Джейдон65' (Фитц-Джим Киян (65')
29 сентября. Стадион "Мандемейкерс" (Ваалвийк).
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