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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» ушёл от поражения в матче против НЕКа

28 Сентября 2024 • 21:47 Комментировать
НЕК Неймеген
1:1
Фейеноорд
окончен

В седьмом туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у аутсайдеров из НЕКа.

Роттердамцы играли лучше, но пропустили первыми на 34-й минуте, когда быструю атаку завершил Сонтье Хансен. Только на 88-й минуте Жордан Лотомба удачно сыграл на добивании, и счет стал равным. На седьмой добавленной минуте Коки Огава мог вырвать победу, но попал в штангу.

У «Фейеноорда» 10 очков и пятое место, соперник (7) - 10-й.

Протокол игры  
НЕК Неймеген1:1Фейеноорд
(1:0) Хансен Сонтье34'  
  88'Лотомба Жордан (1:1)
Руфс РобинПерейра Брайанн 90' (Лиратцис Элефтериос ( 90') Маркес ИванНюйтинк БрэмВердонк КалвинПропер Дирк 46' (Шоне Лассе ( 46') Худемакерс МеесГонсалес Роберто 70' (Basar Onal ( 70'  90') Хансен Сонтье 58' (Уаисса Сами ( 58') Огава КокиОуведжан Томас
Запасные: Ван Гассел СтейнKento ShiogaiЯнсе РейкArgyris Darelas
Велленройтер ТимонЛотомба ЖорданБелен Томас  27'Ганцко ДавидСмал Гийс 57' (Буэно Уго ( 57') Миламбо Антони 58' (Надже Крис-Кевин ( 58') Ин-Бом ХванТимбер КвинтенОсман Ибрагим 69' (Хадж-Мусса Анис ( 69') Уэда АясэПайшао Игор 78' (Карранса Хулиан ( 78')
Запасные: Зерруки РамизПетков АлексИванушец ЛукаБейло ЮстинДживайро РидЗекиель ДживайТраунер ГернотГонсалес Факундо
28 сентября. Стадион "Гоффертштадион".
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Евро-Футбол.Ру,
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