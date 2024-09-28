«Фейеноорд» ушёл от поражения в матче против НЕКа

В седьмом туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у аутсайдеров из НЕКа.

Роттердамцы играли лучше, но пропустили первыми на 34-й минуте, когда быструю атаку завершил Сонтье Хансен. Только на 88-й минуте Жордан Лотомба удачно сыграл на добивании, и счет стал равным. На седьмой добавленной минуте Коки Огава мог вырвать победу, но попал в штангу.

У «Фейеноорда» 10 очков и пятое место, соперник (7) - 10-й.