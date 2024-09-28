«Фейеноорд» ушёл от поражения в матче против НЕКа

В седьмом туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у аутсайдеров из НЕКа.
Роттердамцы играли лучше, но пропустили первыми на 34-й минуте, когда быструю атаку завершил Сонтье Хансен. Только на 88-й минуте Жордан Лотомба удачно сыграл на добивании, и счет стал равным. На седьмой добавленной минуте Коки Огава мог вырвать победу, но попал в штангу.
У «Фейеноорда» 10 очков и пятое место, соперник (7) - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Хансен Сонтье34'
|88'Лотомба Жордан (1:1)
Руфс Робин•Перейра Брайанн90' (Лиратцис Элефтериос (90') •Маркес Иван•Нюйтинк Брэм•Вердонк Калвин•Пропер Дирк46' (Шоне Лассе (46') •Худемакерс Меес•Гонсалес Роберто70' (Basar Onal (70') • 90'Хансен Сонтье58' (Уаисса Сами (58') •Огава Коки•Оуведжан Томас
Велленройтер Тимон•Лотомба Жордан•Белен Томас• 27'Ганцко Давид•Смал Гийс57' (Буэно Уго (57') •Миламбо Антони58' (Надже Крис-Кевин (58') •Ин-Бом Хван•Тимбер Квинтен•Осман Ибрагим69' (Хадж-Мусса Анис (69') •Уэда Аясэ•Пайшао Игор78' (Карранса Хулиан (78')
28 сентября. Стадион "Гоффертштадион".
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