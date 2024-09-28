Дубль Пепи позволил ПСВ продлить победную серию

В седьмом туре Эредивизии ПСВ продлил победную серию, удачно сыграв на выезде против «Виллема II». Уже на пятой минуте счет должен быть открыт, но голкипер шикарно среагировал на выстрел Малика Тильмана. Зато в самом начале второго тайма Рикардо Пепи головой замкнул навес Йоэя Веермана. Позже он отличился ударом ногой, дубль и 0:2.

ПСВ идет без потерь, соперник - девятый.