Дубль Пепи позволил ПСВ продлить победную серию

В седьмом туре Эредивизии ПСВ продлил победную серию, удачно сыграв на выезде против «Виллема II». Уже на пятой минуте счет должен быть открыт, но голкипер шикарно среагировал на выстрел Малика Тильмана. Зато в самом начале второго тайма Рикардо Пепи головой замкнул навес Йоэя Веермана. Позже он отличился ударом ногой, дубль и 0:2.
ПСВ идет без потерь, соперник - девятый.
Протокол игры
|49'Пепи Рикардо (0:1)
|64'Пепи Рикардо (0:2)
Дидийон Томас•Тирпан Микаэль•Бехоунек Рафаэл90' (Низе Роб (90') •Сент Джейго Томми•Ламбер Борис•Доодеман Ник65' (_Amar Fatah (65') •Бош Йессе75' (Emilio Kehrer (75') •Мервелд Ринго•Сигургейрссон Рунар Тор 35'90' (Miodrag Pivas (90') •Сандра Сиссе•Kyan Vaesen
Бенитес Вальтер•Жуниор Мауро46' (Ланг Ноа (46') •Фламинго Райан•Боскальи Оливье•Дамс Маттео• 28'Схаутен Йерди•Веерман Йоэй71' (Бабади Исаак (71') •Перишич Иван 59'65' (Сайбари Исмаэль (65') •Тиль Гус65' (Бакайоко Жоан (65') •Тильман Малик46' (Карсдорп Рик (46') •Пепи Рикардо
28 сентября. Стадион "Конинг Виллем II" (Тильбург).
Бан пользователя