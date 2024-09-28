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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Дубль Пепи позволил ПСВ продлить победную серию

28 Сентября 2024 • 19:31 Комментировать
Виллем II
0:2
ПСВ

В седьмом туре Эредивизии ПСВ продлил победную серию, удачно сыграв на выезде против «Виллема II». Уже на пятой минуте счет должен быть открыт, но голкипер шикарно среагировал на выстрел Малика Тильмана. Зато в самом начале второго тайма Рикардо Пепи головой замкнул навес Йоэя Веермана. Позже он отличился ударом ногой, дубль и 0:2.

ПСВ идет без потерь, соперник - девятый.

Протокол игры  
Виллем II0:2ПСВ
  49'Пепи Рикардо (0:1)
  64'Пепи Рикардо (0:2)
Дидийон ТомасТирпан МикаэльБехоунек Рафаэл 90' (Низе Роб ( 90') Сент Джейго ТоммиЛамбер БорисДоодеман Ник 65' (_Amar Fatah ( 65') Бош Йессе 75' (Emilio Kehrer ( 75') Мервелд РингоСигургейрссон Рунар Тор  35' 90' (Miodrag Pivas ( 90') Сандра СиссеKyan Vaesen
Запасные: Ван Ден Берг КоннорAmine LachkarВермёлен ВалентиноЙоостен ПатрикJens MathijsenPer van LoonБокила ЛотетекаKhaled Razak
Бенитес ВальтерЖуниор Мауро 46' (Ланг Ноа ( 46') Фламинго РайанБоскальи ОливьеДамс Маттео  28'Схаутен ЙердиВеерман Йоэй 71' (Бабади Исаак ( 71') Перишич Иван  59' 65' (Сайбари Исмаэль ( 65') Тиль Гус 65' (Бакайоко Жоан ( 65') Тильман Малик 46' (Карсдорп Рик ( 46') Пепи Рикардо
Запасные: Де Йонг ЛюкДроммел ЙоэлШикс НикЛэнд ТайгоДриауех КаухайбОбиспо АрмандоНагало Адамо
28 сентября. Стадион "Конинг Виллем II" (Тильбург).
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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Виллем II

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Ставка и прогноз на матч Виллем II — ПСВ чемпионата Нидерландов — 28 сентября 2024
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