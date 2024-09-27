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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Тренер «Аль-Хиляля» приструнил Кумана: «Чемпионат Нидерландов слабее чемпионата Саудовской Аравии»

27 Сентября 2024 • 20:12 Комментировать

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман недавно заявил, что Стевен Бергвейн не будет вызываться в команду. Тренер говорил, что ему непонятно решение игрока уехать на Ближний Восток. По словам Кумана, этим трансфером Бергвейн отказался от спортивных амбиций.

А вот рулевой «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш имеет несколько другое мнение по поводу расстановки сил в системе мировых лиг.

«Куман не в том положении, чтобы делать подобные заявления, потому что он не знает о лиге Саудовской Аравии. Чемпионат Саудовской Аравии сильнее чемпионата Нидерландов», - видео со словами Жезуша появилось в социальных сетях.  
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Евро-Футбол.Ру,
Рональд Куман Жорже Жезуш Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль ещё теги
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