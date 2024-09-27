Тренер «Аль-Хиляля» приструнил Кумана: «Чемпионат Нидерландов слабее чемпионата Саудовской Аравии»

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман недавно заявил, что Стевен Бергвейн не будет вызываться в команду. Тренер говорил, что ему непонятно решение игрока уехать на Ближний Восток. По словам Кумана, этим трансфером Бергвейн отказался от спортивных амбиций.

А вот рулевой «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш имеет несколько другое мнение по поводу расстановки сил в системе мировых лиг.