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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» лишился лучшего бомбардира

25 Сентября 2024 • 17:55 Комментировать
Фейеноорд
2:0
НАК Бреда

Мексиканский нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес из-за травмы пропустит около трех месяцев.

В воскресенье его командой была переиграна со счётом 2:0 «НАК Бреда», но Хименеса уже на 29-й минуте унесли на носилках из-за повреждения.

Как сообщает клуб на своих официальных ресурсах, из-за проблем с бедром мексиканец пропустит около трех месяцев и выйдет на поле только в следующем году.

Хименес является невероятно важным игроком для «Фейеноорда». Последние два сезона он становился лучшим бомбардиром команды. В этом сезоне он забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Клуб из Роттердама принимает участие в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Сантьяго Хименес

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